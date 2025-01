F1 - Red Bull : Le successeur de Verstappen déniché ?

Jean de Teyssière

Chez Red Bull, on s’apprête également à entrer dans une nouvelle ère. Sergio Pérez a été débarqué en décembre dernier et c’est désormais le jeune pilote de 22 ans, Liam Lawson, qui sera le coéquipier de Max Verstappen en 2025. Pour Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997, Lawson ne sera pas là pour faire de la figuration.

«Il est là pour remplacer Max»

Il a déjà fait beaucoup parler de lui en 2024 et visiblement, ce n’est pas prêt de s’arrêter. Liam Lawson, le néo-zélandais, sera aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine chez Red Bull. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997 et consultant pour Canal + , estime que : « Contractuellement, Lawson est là pour aider Verstappen. Mais dans sa tête, il ne l’est pas. Dans sa tête, il est là pour remplacer Max. Donc, il va essayer d’être dur et rapide. J’espère que cela mettra Max sous pression et le poussera à conduire encore mieux. De cette façon, l’équipe progresse. »

Quels objectifs pour Lawson ?

« Si c’est pas une voiture gagnante, il faudrait être deuxième ou rien, et s’ils ne gagnent pas le championnat, alors une bonne arrivée pour Lawson serait une place derrière Verstappen ou deux places derrière lui, c’est tout, poursuit Villeneuve. Si vous gagnez des courses, vous faites un gros décompte de points. Parce que de la première à la deuxième place, c’est une grande différence. Si vous finissez troisième, quatrième, cinquième, la différence de points est infime. »