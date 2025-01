F1 : Nouveau pilote avec Gasly, Alpine écoeure Red Bull avec une offre stronomique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, Alpine a décidé de recruter Franco Colapinto alors que le duo composé de Pierre Gasly et Jack Doohan était déjà en place pour 2025. Un choix qui a surpris d'autant plus que l'écurie française aurait lâché 20M€ pour recruter le pilote argentin en provenance de Williams. Une somme stratosphérique qui aurait même fini par dégouter Red Bull qui avait pourtant envisager le recrutement de Franco Colapinto.

C'est la surprise de ce début d'année en Formule 1. Alpine a effectivement annoncé la nomination de Franco Colapinto en tant que troisième pilote. Et pourtant, Paul Aron occupait déjà ce rôle tandis que Pierre Gasly et Jack Doohan sont les deux titulaires pour 2025. Deux pilotes qui sont d'ailleurs désormais sous pression avec l'arrivée de Franco Colapinto pour lequel Alpine aurait lâché 20M€ afin d'obtenir son prêt de cinq ans en provenance de Williams. Flavio Briatore était déterminé, plus que Christian Horner, le patron de Red Bull, comme le raconte Maria Catarineu, manage de Colapinto.

Red Bull abandonne Colapinto face Alpine

« Il était la première partie intéressée. En fait, plus ou moins en même temps que Red Bull. Mais Flavio a dit "je le veux, et je le veux comme ceci et comme cela". Mais c’était très compliqué parce qu’il y avait Franco en tant que pilote, sa société de management, Williams en tant qu’équipe de Franco, et les autres équipes intéressées. Mais c’est là que tout a commencé. Et Flavio n’a jamais perdu son intérêt », confie-t-elle dans des propos rapportés par F1 Only, avant de revenir sur l'intérêt de Red Bull pour Franco Colapinto.

«Il est clair que Christian (Horner) a montré de l’intérêt pour Franco»

« Il est clair que Christian a montré de l’intérêt pour Franco. Cela aurait pu être pour Red Bull en tant que coéquipier de Max [Verstappen], ou pour la deuxième équipe Red Bull. Et il y avait aussi d’autres équipes. Mais Christian voulait savoir quelle était la situation chez Williams et avoir une discussion avec James (Vowles). Finalement, la voie Red Bull, pour différentes raisons, n’a pas pu être retenue. Tout d’abord, parce que Red Bull a beaucoup d’éléments, elle a une académie très puissante avec des pilotes qui étaient déjà en attente et, bien, cela n’a pas fonctionné », ajoute Maria Catarineu.