Mercato : «J'ai envie de rester ici», ce joueur du PSG balance !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Vitinha aurait signé un nouveau bail, même si sa direction n'a pas encore officialisé la nouvelle. Interrogé sur son avenir, l'international portugais a confirmé qu'il voulait s'inscrire sur la durée au sein du club parisien, et ce, même s'il reconnait l'attractivité de la Premier League.

Etincelant sous les couleurs du FC Porto, Vitinha a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait le nécessaire pour finaliser le transfert de l'international portugais. En effet, le PSG a formulé une offre d'environ 41,5M€ pour boucler la signature de Vitinha. Une proposition acceptée par le FC Porto. Lors de son arrivée au PSG, Vitinha a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027.

Vitinha a prolongé avec le PSG

Comblé par les performances de Vitinha depuis sa signature, le PSG aurait lancé les négociations pour le faire rempiler, et ce, afin de sécuriser son avenir. Et le travail du club parisien aurait déjà porté ses fruits. Comme révélé par Le Parisien ce lundi matin, Vitinha aurait d'ores et déjà signé un nouveau contrat avec le PSG, au même titre que Luis Enrique, Achraf Hakimi, Yoram Zague et Naoufel El Hannach. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a pas encore officialisé ces prolongations. En attendant, Vitinha a affirmé sa volonté de s'inscrire sur le durée au PSG.

«Je suis vraiment heureux ici»

« Je connais la puissance de la Premier League (…) Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai vraiment envie de rester ici, je suis vraiment heureux ici, et je suis sûr que le club pense la même chose. Je préfère vraiment ce type de projet. La façon dont ils veulent construire l’équipe, la vision à long terme, c’est la meilleure façon », a déclaré Vitinha lors d'un entretien accordé à The Times ce lundi. Reste à savoir jusqu'à quand le Portugais a prolongé.