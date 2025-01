Rugby - Top 14 : Dupont file à Paris et plombe Toulouse !

Jean de Teyssière

Cette saison, Antoine Dupont a pour le moment plus joué de rencontres internationales avec le Stade Toulousain que de matchs de Top 14. Ce dimanche, il fera sa quatrième apparition en Coupe des Champions, tandis qu’il n’a pris part qu’à trois rencontres de Championnat. Une gestion qui pose question pour le manager, Ugo Mola, qui déplore cette situation créée par les Jeux olympiques.

Cet été, Antoine Dupont a enchanté la France entière en permettant à l’équipe de France de rugby à 7 de remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris. La star des Bleus a ensuite eu droit à deux mois de vacances, ce qui n'a pas vraiment arrangé les affaires de Toulouse.

«Je déplore cette situation»

En conférence de presse ce vendredi, le manager de Toulouse, Ugo Mola, a été interrogé sur les absences répétées d’Antoine Dupont en Top 14 : « Je déplore cette situation, évidemment, parce que quand tu ne disposes pas de ton meilleur joueur ou du meilleur joueur de la planète, c'est embêtant. Plus tu l'as, mieux c'est. La situation actuelle est liée au fait qu'on a lâché Antoine sur la période des Jeux Olympiques. C'est un peu le paradoxe de la saison. Il va plus jouer en équipe de France qu'avec nous, plus jouer aussi en Coupe des champions qu'en Top 14, d'autant plus que si on va loin dans la première compétition, il se peut qu'il ne joue pas beaucoup dans la seconde d'ici la fin. »

«Le premier frustré, c’est moi»

« Est-ce que c'est conjoncturel ? Ou est-ce qu'il faut peut-être réfléchir à ce que ce genre de joueur hors normes et différent ne joue dans le futur que des compétitions internationales ? Mais ça, c'est au président d'y réfléchir, pas à l'entraîneur que je suis. Après, peut-être que le diffuseur (du Top 14, Canal+) se plaindra à un moment ou à un autre de ne pas l'avoir trop souvent sur le terrain, lui et les autres, estime Mola. Mais il y a quand même des questions à se poser sur le statut des joueurs. Le premier frustré, dans cette histoire, c'est l'entraîneur que je suis. Après, ce sont ses coéquipiers et les supporters qui, malheureusement, ne le voient pas suffisamment sur le terrain. »