Le PSG déménage, une star lâche une punchline !

Le Paris Saint-Germain a lancé son nouveau projet sportif à l'été 2023. En effet, le club de la capitale nommait Luis Enrique coach de l'équipe première et a pris ses quartiers dans son nouveau centre d'entraînement au Campus PSG. Des installations bien supérieures à celles du Camp des Loges selon Vitinha qui ne s'est pas privé de faire une grosse comparaison pour la presse anglaise.

Ces derniers temps, il est grandement question du changement de stade du PSG. Nasser Al-Khelaïfi a craqué, après des discussions infructueuses avec la Maire de Paris Anne Hidalgo concernant le rachat du Parc des princes. L'enceinte mythique du Paris Saint-Germain appartient à la Mairie de Paris, qui se refuse de le céder. De quoi pousser le président du PSG à annoncer en novembre dernier son départ du stade lors de l'inauguration du Campus PSG, un centre d'entraînement flambant neuf que le groupe professionnel et les salariés utilisent depuis juillet 2023.

«Le Camp des Loges et le Campus PSG ? C'est comme l'eau et le vin»

Le PSG pourrait s'en aller à Montigny-Le-Bretonneux ou encore à Massy... La géolocalisation reste encore à définir, mais dans les années à venir, le Paris Saint-Germain devrait faire l'objet d'un nouveau changement de décor après en avoir fait de même pour son centre d'entraînement. En 2023, l'équipe professionnelle quittait le Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye pour Poissy et son Campus PSG.

Un changement de décor drastique qui était plus que bienvenu du point de vue de Vitinha. Arrivé en 2022, le Portugais a effectué l'ultime pige du club au Camp des Loges. Et vu ses propos tenus en interview pour The Times, les joueurs gagnent clairement au change. « C'est comme l'eau et le vin », a constaté Vitinha au moment de comparer le Camp des Loges et le Campus PSG.

«On ne veut pas partir d'ici parce qu'on a tout. On se sent comme à la maison»

A 48 heures du choc de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City au Parc des princes pour le compte de la 7ème journée de saison régulière de C1, Vitinha a poursuivi son discours élogieux envers le Campus PSG. Un lieu que ni lui ni le reste du vestiaire ne semble avoir envie de quitter. « On ne veut pas partir d'ici parce qu'on a tout. On se sent comme à la maison ».