Humiliation pour le PSG ? La grande annonce de Guardiola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG reçoit Manchester City au Parc des Princes à l’occasion de l’avant-dernière journée de la phase préliminaire de Ligue des Champions. Au bord du gouffre, les Parisiens vont tenter d’assurer leur survie dans la compétition, évitant ainsi une humiliation. Mais alors que les Citizens sont dans un cas de figure similaire, Pep Guardiola est revenu sur l’importance de ce choc.

Le PSG va jouer pour sa survie. En difficulté en Ligue des Champions, et pointant actuellement à la 25ème place du classement européen, les Parisiens n’ont plus le droit à l’erreur. Ne pas se qualifier pour le tour suivant serait inédite pour ce PSG, qui souhaite éviter de vivre une humiliation. Pour cela, Paris a l’occasion de se rassurer dès mercredi avec la réception de Manchester City au Parc des Princes.

Un coup de théâtre se profile au PSG ! 🤔 Un transfert avec Guardiola qui pourrait bouleverser la saison. Restez connectés !

➡️ https://t.co/o2ZkVusF8A pic.twitter.com/5zkD9t3ayJ — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Le PSG et Manchester City au bord du gouffre

Cependant, le club anglais, actuellement 22ème, est également dans l’obligation d’aller chercher un bon résultat, même si pour les deux équipes, une défaite n’entraînerait pas automatiquement une élimination pour autant. Si le PSG s’est imposé sur la pelouse de Lens samedi (1-2), Manchester City a de son côté étrillé Ispwich Town ce dimanche après-midi en Premier League (0-6). Après cette grosse victoire, Pep Guardiola a annoncé la couleur avant le déplacement à Paris.

Guardiola : « Nous avons deux finales »

« Ils ont joué hier, nous jouons aujourd’hui. Nous devons faire un long voyage. Maintenant, nous allons rentrer et préparer cette finale à Paris. En fait, nous avons deux finales (les deux derniers matchs de Ligue des champions). Si on gagne les deux, on se qualifie. Si on en gagne une, il y a de fortes chances aussi mais nous devons encore prendre des points car on s’est mis seuls dans la galère. Mais à ce moment-là, nous avions beaucoup de problèmes, nous ne pouvions pas performer à notre niveau. J’espère poursuivre comme ça à Paris », a ainsi révélé le coach espagnol.