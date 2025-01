Zinedine Zidane : Un premier couac... à cause de Nike ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, l'équipe de France aura un nouvel entraîneur et tous les regards se tournent dès à présent vers Zinedine Zidane. Mais voilà que certaines questions se posent dès à présent concernant une potentielle nomination de Zizou. Ainsi, pourrait-on notamment assister à un problème rare à cause de Nike et Adidas ? Explications.

Zinedine Zidane est aujourd'hui libre. Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, il semble patiemment attendre l'équipe de France. La place va se libérer en 2026 et Zizou pourrait remplacer Didier Deschamps. Mais voilà que les Bleus sont aujourd'hui sponsorisés par Nike. Verra-t-on alors Zizou s'afficher avec la marque à virgule, lui l'ambassadeur d'Adidas, le grand rival ?

Zidane à la tête des Bleus ? 🏆 Moscato dévoile le successeur de Deschamps avant même la fin de la Coupe !

➡️ https://t.co/LrGclERCuT pic.twitter.com/fZkhsUeWMN — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

Adidas vs Nike

L'arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France pourrait donc être accompagnée par un problème d'équipementier. Président de la FFF, Philippe Diallo a été sollicité sur ce sujet. Ainsi, pour Le Parisien, il a expliqué : « Tout sélectionneur doit pendant les rassemblements porter les tenus de l’équipementier de la FFF ».

« Ne pas faire de concurrence à nos partenaires »

« Dans leur vie « privée », les sélectionneurs sont libres mais on leur demande de ne pas faire de concurrence à nos partenaires », a ensuite poursuivi Philippe Diallo. A voir comment les choses pourraient se goupiller si Zinedine Zidane est amené à être le prochain sélectionneur de l'équipe de France.