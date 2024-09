Mercato - OM : Un joueur de Deschamps proche de signer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né à Marseille, Wesley Fofana n'a jamais porté les couleurs de l'OM, malgré son profond attachement à sa ville natale. Pourtant, l'international français a eu l'occasion de signer pour la formation phocéenne cet été. Conseiller sportif de Pablo Longoria, Mehdi Benatia a tenté le coup et a, presque, failli le convaincre de signer.

Wesley Fofana a la tête à Chelsea. Convoqué par Didier Deschamps pour participer au dernier rassemblement, le défenseur a décidé de rester à Londres pour parfaire sa condition physique après de nombreux blessures. Preuve de son engagement total chez les Blues. Mais secrètement, le joueur admire une autre équipe : l’OM. Né à Marseille il y a 23 ans, Fofana ne perd pas une occasion de dévoiler son amour pour le club phocéen. Pour Free, il a même révélé des discussions avec Mehdi Benatia.

Fofana a été contacté par l'OM

« J’ai eu un appel qui m’a touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. Et c’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club » a confié Fofana.

« On verra bien »

Mais le joueur ne ferme pas la porte à une arrivée dans les prochaines années. « Et après, l’Olympique de Marseille, on verra un jour. J’ai encore un contrat jusqu’en 2029. On verra bien après ça. Je ne me suis jamais caché. C’est ma ville, c’est mon club, je suis supporter de l’Olympique de Marseille. Après, on verra bien. Si ça se trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille et si ça se trouve toute ma carrière je pourrais la faire à Chelsea. Donc on verra bien » a déclaré Fofana.