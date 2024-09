Mercato : L’OM tente un gros coup, la réponse est brutale

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a considérablement renforcé son effectif. Pablo Longoria a fait venir plus de dix nouveaux joueurs afin d’offrir un effectif compétitif à Roberto De Zerbi. Wesley Fofan aurait pu faire partie de ces recrues, car il a été approché par Medhi Benatia, mais Chelsea a fermé la porte à double tour pour son défenseur central français.

Après avoir longtemps collectionné les entraîneurs, l’OM souhaite désormais acquérir un peu de stabilité. Pour cela, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi et lui a offert un beau contrat sur trois saisons. Le président marseillais a toutefois changé beaucoup de choses au niveau de l’effectif, puisque plus de dix nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Marseille cet été.

L’OM a tenté le coup Wesley Fofana

Au niveau de la défense centrale, l’OM a mis la main sur deux nouveaux joueurs, Derek Cornelius et Lilian Brassier. Le club phocéen aurait pu également ajouter une troisième recrue dans ce secteur, puisque Medhi Benatia a tenté le coup Wesley Fofana. C’est le principal intéressé qui a révélé l’approche du dirigeant marseillais lors d’une interview pour Free FOOT. « J’ai eu un appel qui m’a très touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. Et c’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. »

Chelsea a fermé la porté pour Wesley Fofana

Quand bien même Wesley Fofana aurait donné son accord à l’OM, il y aurait eu peu de chances pour que le défenseur rejoigne le sud de la France. D’après le journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, les Bleues n’ont jamais pensé à se séparer du Français cet été. « Fofana était tenté par Marseille, car il aime la ville et le club, mais il veut réussir à Chelsea, et le club lui-même croit en lui et pense que le meilleur reste à venir de lui, de sorte qu'ils n'ont jamais envisagé la possibilité de le laisser quitter Stamford Bridge cet été. »