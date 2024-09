«Pas un Brésilien à la Ronaldinho» : Il balance sur le renfort inattendu de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est la belle surprise de ce début de saison à l’OM. Considéré comme un indésirable avant son retour de prêt en janvier, Luis Henrique totalise deux buts et autant de passes décisives en trois matches de Ligue 1. Alors que le Brésilien fut relancé par Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset, un ancien membre du staff phocéen est revenu sur son profil.

Les supporters de l’OM ne s’imaginaient sûrement pas encore voir Luis Henrique avec le maillot de leur équipe en 2024 il y a quelques années. Arrivé en septembre 2020, l’attaquant s’est rapidement montré en difficulté sous les ordres des différents entraîneurs assis sur le banc jusqu’à son prêt à Botafogo deux ans plus tard. De retour à Marseille en début d’année, Luis Henrique a profité des absences dans le groupe pour grappiller du temps de jeu et se montrer à son avantage avec Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset. Le staff de l’ancien entraîneur intérimaire se souvient.

« On a constaté qu’il était plutôt du genre "diesel" »

« On n’est pas du tout sur le Brésilien à la Ronaldinho, capable d’aller bringuer toute la nuit à Saint-Trop’. On a constaté qu’il était plutôt du genre "diesel", il a besoin de beaucoup jouer pour monter en régime, constate pour L’Equipe un membre du staff de Jean-Louis Gasset. Comme il a de vraies qualités athlétiques dans la répétition des courses, on a eu l’idée de l’utiliser côté gauche ou côté droit, parfois dans un rôle de piston, et il a beaucoup joué. Il a pris confiance en lui, mais il lui manquait encore les stats pour vraiment s’imposer. »

Un début de saison canon

Luis Henrique affiche d’impressionnantes statistiques en ce début de saison avec 2 buts et autant de passes décisives en trois titularisations avec Roberto De Zerbi, qui croit en son ailier gauche. « Il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière, confiait-il après son doublé face à Brest. J’attends beaucoup de lui. Il doit être concret et déterminant avec et sans ballon. Tous les joueurs de l’OM ont les qualités pour marquer, faire des passes décisives et réaliser le travail défensif ».