Le boss de la NBA a de grandes ambitions pour Wembanyama !

Alors que les dirigeants de la NBA se réunissaient mardi, Adam Silver a ensuite tenu une conférence de presse. Le patron de la ligue a évoqué plusieurs sujets et notamment la nécessité pour les joueurs d’aller sur des gros marchés pour devenir des stars. Il estime que ce n’est désormais plus le cas et a pris Victor Wembanyama en exemple.

Présent en conférence de presse mardi, après la réunion entre les dirigeants de la NBA, Adam Silver a évoqué un des grands projets de la ligue, son expansion. Le patron de la Grande Ligue a également abordé la nécessité, ou non, pour les joueurs de se rendre dans un gros marché, comme les Lakers, pour devenir une star. Ce qui était peut-être vrai il y a quelques années, mais ne l’est plus désormais selon Adam Silver.

« Il fallait se rendre sur certains marchés si l'on voulait vraiment devenir une grande star »

« Je pense qu'à l'époque, on avait l'impression qu'il fallait se rendre sur certains marchés si l'on voulait vraiment devenir une grande star, en raison de la nature du fonctionnement des médias. Je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui. J'ai fait valoir ce point de vue à plusieurs reprises », a déclaré Adam Silver.

« Il a la possibilité de devenir une grande star mondiale »

Pour appuyer ses propos, le patron de la NBA a pris l’exemple de Victor Wembanyama : « Plus récemment, Victor Wembanyama est parti à San Antonio, qui est, bien sûr, un marché plus petit par rapport à d'autres marchés de cette ligue. Je ne pense pas que quelqu'un puisse dire que la popularité de Victor Wembanyama est plafonnée parce qu'il joue à San Antonio plutôt que sur un marché plus important. Je veux dire que ce n'est certainement pas le cas pour les supporters français. Nous l'avons vu aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il a la possibilité de devenir une grande star mondiale. »