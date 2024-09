Une star de la NBA voit grand pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

« Je ne pense pas que Victor Wembanyama aurait pu atterrir dans un meilleur endroit que les Spurs », a affirmé DeMar DeRozan lors d’un récent podcast. Ayant joué à San Antonio pendant trois saisons, il estime que Gregg Popovich va faire des merveilles avec le Français de 20 ans et qu’il faut s’attendre à une saison exceptionnelle de sa part.

DeMar DeRozan garde d’excellents souvenirs de ses trois saisons aux San Antonio Spurs. Ainsi, il estime aujourd’hui que c’est l’environnement idéal pour le développement de Victor Wembanyama. Invité dans le « Podcast P » de Paul George, la nouvelle recrue des Sacramento Kings a même prédit des progrès significatifs pour le Français cette saison.

DeMar DeRozan : « Cette saison sera spéciale »

« Je ne pense pas que Victor Wembanyama aurait pu atterrir dans un meilleur endroit que les Spurs, avec une meilleure personne (que Gregg Popovich), ou dans une meilleure situation », a assuré DeMar DeRozan, interrogé au sujet de Wembanyama. « Tout d’abord, d’après ce que j’ai entendu, Wemby est déjà un gamin en or. La discipline, la faim, l’envie et la motivation qu’il possède déjà, combinées à la tutelle de Pop… Je pense que vous verrez à quel point cette saison sera spéciale. On pouvait déjà le constater lors du match pour l’or aux Jeux olympiques. Il a tellement progressé, c’est flagrant. »

« Nous savons à quel point les Jeux olympiques boostent la confiance d’un joueur », a poursuivi le nouveau joueur des Sacramento Kings. « Après cette expérience, il va se retrouver à nouveau sous la houlette de Pop, avec Chris Paul comme meneur capable de lui donner la balle où et quand il en a besoin. Cela lui offrira quatre ou cinq paniers faciles par match, en plus de ce qu’il faisait déjà l’année précédente. Je pense que vous allez pouvoir voir à quel point Pop est et sera crucial pour le développement de Wemby. »

« Vous savez qu’il va devenir l’un des tout meilleurs »

Ce n’est pas la première fois que DeMar DeRozan fait l’éloge de Victor Wembanyama. Une semaine auparavant, dans un autre podcast, il racontait à quel point le jeune intérieur l’avait impressionné lors de leur première rencontre.

« Quand on a affronté les Spurs, je vous jure que j’aurais pu faire un drive et finir sur un layup facile, mais que je ne l’ai pas pris parce qu’il était de l’autre côté de la raquette », avait-il alors témoigné dans le « Club 520 Podcast ». « Je me suis arrêté et j’ai ressorti le ballon. Il avait beau être de l’autre côté, je savais qu’il avait suffisamment d’envergure pour me contrer, peu importe ce que j’aurais tenté. Quand vous le regardez droit dans les yeux, vous savez qu’il va devenir l’un des tout meilleurs. C’est une certitude. »