Basket : Qui sera le prochain sélectionneur des Bleus ? La grande annonce de la Fédération

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Avec le départ de Vincent Collet et l’arrivée de la génération Victor Wembanyama, l’équipe de France de basket entre dans une nouvelle ère après les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Fédération se prépare désormais pour une « reconstruction » et s’apprête à nommer un nouvel entraîneur, une décision cruciale pour l’avenir de l’équipe.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 marquent la fin d’une ère pour l’équipe de France. La retraite internationale de Nicolas Batum symbolise la fin d’une génération dorée. Parallèlement, Vincent Collet a officialisé son départ après 15 ans à la tête des Bleus ce lundi, lors d’une conférence de presse, pendant laquelle a été abordée la question cruciale de sa succession.

Un nouvel entraîneur nommé à la fin du mois

Après deux médailles d’argent olympiques consécutives, Vincent Collet laisse derrière lui un héritage remarquable. La Fédération Française de Basketball se trouve maintenant face à un défi de taille : désigner son remplaçant. Cette décision, déterminante pour l’avenir de l’équipe de France, sera annoncée fin septembre. Parmi les candidats potentiels, Frédéric Fauthoux, actuellement à la tête de Bourg-en-Bresse, émerge comme le favori.

« Depuis la fin des Jeux, on a reçu des candidatures. Il y a beaucoup de gens intéressés par l’équipe de France », a révélé Alain Contensoux, directeur technique national, ce lundi. « On est en train d’étudier cela avec Boris Diaw et Jacques Commères. On a aussi reçu des candidatures étrangères, on est en pleine réflexion sur le sujet. Je vais privilégier un coach français plutôt qu’un coach étranger. On a une formation qui fonctionne très bien. Nous proposerons un staff complet fin septembre. »

Vincent Collet : « Nous sommes devant une reconstruction »

« Nous sommes devant une reconstruction », a pour sa part rappelé Vincent Collet, lors de l’annonce officielle de son départ en tant qu’entraîneur des Bleus. « Cette année, nous sommes allés aux Jeux à la croisée des chemins, avec la fin d’une génération (celle de Nicolas Batum et Nando de Colo) et l’émergence d’une nouvelle (Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly…). Pour les objectifs de Los Angeles qui se profilent, il faudra construire sur une jeune génération qui est peut-être la plus prometteuse que nous ayons jamais eue. »

Malgré son nouveau rôle au sein de l’encadrement de l’équipe de France, Collet ne dirigera plus le programme pour cette transition prometteuse. Cette décision, bien que difficile, était inévitable selon lui. « On ne peut pas s’empêcher d’y penser quand on est passionné et engagé. Mais le temps m’a permis de réaliser qu’il faut savoir s’arrêter », a concédé l’ancien sélectionneur. « C’est une vraie opportunité à saisir que de pouvoir le faire sur une campagne réussie et une deuxième semaine exceptionnelle. C’est bien de boucler les choses de cette façon, avec la satisfaction d’avoir participé à toutes les campagnes internationales possibles sur ces 15 années. »