Mercato : Révolution totale à l’OM !

Comme attendu, l’OM a connu un été de folie marqué par de très nombreux mouvements, à commencer par l’arrivée de Robert De Zerbi sur le banc qui s’est accompagnée d’une énorme revue d’effectif. Onze nouveaux joueurs sont ainsi arrivés et autant sont partis. Retour sur un mercato totalement fou.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria a plusieurs fois étalé sa science voire sa passion du mercato, remodelant en grande partie ses effectifs d'une saison sur l'autre. Mais l'été 2024 aura probablement marqué un tournant. Epaulé par Medhi Benatia, le président marseillais a mené une véritable révolution au sein de laquelle tout a débuté par l'arrivée d'un nouveau coach renommé à savoir Roberto De Zerbi. Le technicien italien était annoncé dans plusieurs grands clubs européens après son départ de Brighton, mais c'est bien à Marseille qu'il a atterri.

Mercato - OM : Cette révélation improbable sur le transfert de Rabiot ! https://t.co/BmLX1H5g7u pic.twitter.com/VGkagRbaxp — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Des transferts dans tous les sens !

Et ce n'est évidemment pas la seule nouveauté d'un été de folie à l'OM. Et pour cause, pas moins de onze nouveaux joueurs ont signé durant le mercato à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Mais dans le sens des départs aussi le club phocéen a largement dégraissé avec les ventes de Jonathan Clauss, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Vitinha et Jordan Veretout, sans oublier les départs en prêt de Pau Lopez et Samuel Gigot.

Rabiot, la surprise de dernière minute

Un véritable révolution au sein de l'effectif de l'OM totalement remanié et qui a encore vu débarquer un nouveau joueur ! En effet, avec Pablo Longoria, le mercato n'est jamais terminé, et le club phocéen a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Adrien Rabiot. L'ancien milieu de terrain du PSG était effectivement toujours libre et face à l'impossibilité de rejoindre un club qui dispute une Coupe d'Europe, il a opté pour le challenge marseillais avec à la clé un contrat de deux ans.