NBA - Stephen Curry : « J’ai dû m’habituer à apprécier LeBron James »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Stephen Curry a remporté sa première médaille d’or olympique cet été, aux Jeux de Paris 2024. Cette expérience exceptionnelle a profondément marqué le joueur, tant sur le plan sportif que personnel. La star des Golden State Warriors évoque ainsi les moments forts de cette aventure, en particulier la relation qu’il a nouée avec LeBron James, son rival de longue date en NBA.

Stephen Curry : « Cette médaille suscite une émotion différente »

« Cette médaille d’or olympique est mon cinquième titre, mais elle suscite une émotion différente », a confié Stephen Curry, invité du Late Show avec Stephen Colbert. « C’est quelque chose de spécial de représenter son pays sur la scène internationale et d’entendre le slogan “USA” partout où l’on va. Je peux entrer dans n’importe quelle salle et entendre les gens scander “USA”, et c’est quelque chose que je ne tiens pas pour acquis. »

« J’ai dû m’habituer à apprécier LeBron James »

Dans sa quête de l'or à Paris, Stephen Curry a dû s’associer à son plus grand rival : LeBron James. Mais malgré leurs nombreux affrontements en Finales NBA, les deux stars ont développé une complicité inattendue. Cette collaboration a non seulement renforcé leur relation, mais aussi motivé Curry pendant les Jeux Olympiques.

« Nous gagnions et je jouais mon rôle en posant des écrans, en jouant dur, mais je ne réussissais pas mes tirs », a raconté Stephen Curry. « Je savais qu’à un moment donné, il faudrait que j’en mette, parce que c’est pour ça que je suis ici. Après le match contre Porto Rico, pendant une interview, on m’a demandé : “Qu’est-ce qui ne va pas avec ton tir ? Ça t’inquiète ?” J’ai répondu : “Non, nous gagnons et je sais qu’une rafale va arriver.” Dès que j’ai dit cela, LeBron [James] est passé derrière moi et a lancé : “Et comment qu’elle arrive !” Ça m’a donné beaucoup de confiance. J’ai été pris au dépourvu parce que j’ai dû m’habituer à apprécier ce joueur après toutes nos batailles. Mais ce boost de confiance est arrivé au bon moment. »