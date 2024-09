Mercato : L’OM a raté un «joueur spécial» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le FC Barcelone, Mikayil Faye découvre la Ligue 1 cette saison sous le maillot de Rennes. Mais le joueur aurait très bien pu rejoindre les rangs de l'OM il y a plusieurs années. Mais formé à l'institut Diambars au Sénégal, le défenseur a pris une autre direction sous la pression de certains membres de son entourage.

Le téléphone de Mikayil Faye a chauffé cet été. Lille, le PSV Eindhoven, Brest ou encore le FC Porto ont tenté de convaincre le défenseur, passé par le FC Barcelone. Mais c’est bien Rennes qui est parvenu à le convaincre grâce à sa capacité à former de jeunes joueurs. Mais le défenseur sénégalais aurait très bien pu découvrir la Ligue 1, il y a quelques années, sous le maillot de l’OM. La formation marseillaise, qui avait établi un partenariat à l’Institut Diambars, était promise au succès dans ce dossier Faye.

Faye avait snobé Marseille

« Il a été formé chez nous de 12 à 17 ans et il était prévu qu'il aille à l'OM, poursuit. C'était quasi bouclé quand il allait sur ses 17 ans. Il devait faire deux périodes d'adaptation de deux-trois mois à l'OM avant de rejoindre le club à 18 ans. Et puis, l'été de ses 17 ans, plus de nouvelles. J'ai très bien connu son oncle, que j'ai eu comme préparateur physique durant ma carrière. Après, il s'est rapproché d'une agence (Niagara Sports Company, qui conseille principalement des joueurs espagnols et croates) qui l'a conduit en Croatie » a confié l'ancien défenseur Bocar Seck, fils du patron de Diambars Saër Seck.

« C'est un super joueur, un joueur spécial »

C’est donc à Kustosija que Faye a fait ses classes avant de se faire repérer par le Barça. Barré en Catalogne, il a fait le choix de signer à Rennes pour emmagasiner de l’expérience, mais aussi du temps de jeu. « Il est international A (1 sélection), mais il n'a pas encore joué au haut niveau, observe Seck. À 20 ans, il pourrait déjà avoir une cinquantaine de matches en pro. Mais c'est un super joueur, un joueur spécial. » a confié Seck dans des propos rapportés par L’Equipe.