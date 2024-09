Mercato : Un gros transfert tombe à l’eau, l’OM en profite

Arnaud De Kanel

Libre comme l'air depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a trouvé un nouveau point de chute. L'international français va en effet signer à l'OM dans les prochaines heures. Un transfert rendu possible grâce à l'échec de sa venue à Manchester United ou encore à l'Atletico Madrid. Explications.

L'OM est sur le point de recruter le douzième joueur de l'ère Roberto De Zerbi, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'Adrien Rabiot. Titulaire en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, le milieu de terrain de 29 ans espérait dans un premier temps rejoindre un club qui jouait l'Europe mais il a été contraint de revoir ses ambitions à la baisse.

Pas de Manchester ni de Madrid pour Rabiot

D'après les informations de L'Equipe, Adrien Rabiot était en négociations avec Manchester United et l'Atletico Madrid, deux clubs qui disputeront respectivement la Ligue Europa et la Champions League cette saison. Deux destinations également privilégiées par le joueur qui voulait jouait l'Europe, ce qui ne lui sera pas possible avec l'OM. Les négociations n'ayant pas abouti avant avant la publication des listes pour les compétitions européennes le 4 septembre, Rabiot a vu ses rêves européens s'envoler, son transfert chez un cador tomber à l'eau et a donc considéré à l'offre de l'OM.

Benatia et De Zerbi l'ont convaincu

Le club phocéen s'est donc mis à y croire encore plus fort et va rafler la mise. Selon L'Equipe, le discours de Mehdi Benatia aurait convaincu Adrien Rabiot de signer, lui qui avait également reçu des propositions de West Ham et de Galatasaray. De plus, Roberto De Zerbi a multiplié les échanges téléphoniques avec l'international tricolore, filant un coup de main non négligeable à sa direction.