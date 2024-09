Real Madrid : Le prochain entraîneur de Mbappé déjà connu ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour au Real Madrid durant l'été 2021, Carlo Ancelotti s'interrogerait sur son futur. A 65 ans, il ne fermerait pas la porte à un départ en Arabie Saoudite selon la presse espagnole. Pour le remplacer, le club surveillerait de près le profil de son fils Davide, membre de son staff et très apprécié en interne, aussi bien par la direction que par les joueurs.

Carlo Ancelotti a tout gagné au Real Madrid. Le technicien italien a construit cette équipe de A à Z et récolte, aujourd’hui, les fruits de son travail. L’avenir s’annonce radieux puisque la formation est l’une des plus jeunes d’Espagne. L’arrivée de Kylian Mbappé cet été ne fait que confirmer les ambitions XXL du Real Madrid. C’est donc confiant que Carlo Ancelotti pourrait quitter l’Espagne à la fin de la saison. Selon Sport, le coach aurait reçu une proposition saoudienne qui le ferait réfléchir.

Un Ancelotti peut en cacher un autre

Pour le remplacer, le Real Madrid pourrait nommer un autre Ancelotti, Davide, son fils. « Au club, on parle de mieux en mieux de Davide. Il apprend de son père, mais avec sa touche. Au Real Madrid, on apprécie beaucoup que Davide pousse Carlo dans ses retranchements, par exemple avec les changements. Il ose davantage avec les jeunes. Ils apprécient son parcours, il a occupé un autre poste ici à Valdebebas, puis au PSG, au Bayern, à Everton.... Il a de l'expérience dans les grandes ligues, dans différents rôles. Il parle couramment quatre ou cinq langues et les joueurs ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Ils parlent de lui en termes élogieux à tous les niveaux » a confié Mario Cortegana.

Le Real Madrid apprécie son profil

Reste à savoir si Davide Ancelotti suivra les pas de son père. « Je ne pense pas que Davide serait une véritable option si quelque chose arrivait à Carlo. Peut-être qu'il serait difficile pour lui de rester si son père quitte le Real Madrid. Mais c'est un profil qui, s'il se développe bien, à moyen ou long terme, sera considéré. Il connaît les exigences du club, il gère bien la presse, il connaît l'écosystème, il est très bien préparé en termes de gestion, en termes d'idées, en termes de profil moderne, en termes de connaissance du fonctionnement du Real Madrid » a lâché le journaliste de The Athletic dans des propos rapportés par Bernabeu Digital.