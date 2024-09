Voilà comment Rabiot parlait de l’OM au PSG !

Alexis Brunet

Dans le football, il vaut mieux ne jamais dire jamais. Adrien Rabiot en est le parfait exemple. Après avoir porté pendant plusieurs saisons le maillot du PSG, le milieu de terrain s’apprête désormais à enfiler celui de l’OM. Pourtant, il y a quelques années, le joueur de 29 ans affirmait qu’il était impossible pour lui d’être Marseillais à l’avenir.

Très prochainement, Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur un nouveau renfort. Alors que le mercato a fermé ses portes le 30 août dernier en France, les clubs de Ligue 1 peuvent toutefois encore recruter des joueurs libres. C’est le cas d’Adrien Rabiot, qui après cinq saisons à la Juventus de Turin va rejoindre l’OM, sous réserve de sa visite médicale, comme l’a affirmé le club phocéen dimanche soir.

« Perdre contre Marseille, ça fait tache pour tous les supporters »

Depuis l’annonce de l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM, certaines de ses déclarations lorsqu’il était joueur du PSG ressortent. En 2016, lors d’une interview accordée à La Provence, le milieu de terrain était revenu sur la rivalité entre les deux ennemis jurés, qui allaient s’affronter en finale de Coupe de France (victoire 4-2 pour Paris). « Ce match est à part. C'est Marseille. Pour un Parisien, il existe une rivalité particulière. C'est important pour nos supporters, c'est le nord contre le sud. Pour eux, s'il y a un match à gagner, c'est celui-là (…) Perdre contre Marseille, ça fait tache pour tous les supporters. C'est pareil. Tous les gens que je croise dans la rue me rappellent combien c'est important pour eux. Ils savent que je suis Parisien de souche, que je les représente et que c'est important pour moi. C'est encore plus particulier pour les jeunes formés ici. On a toujours eu cette rivalité. »

« Pour moi, ce n'était pas envisageable »

Lors de cette interview, Adrien Rabiot était également revenu sur l’intérêt que lui avait porté l’OM en 2013. Le milieu de terrain du PSG avait alors répondu que cela n’était alors pas envisageable pour lui de porter le maillot du club phocéen. « Pour moi, ce n'était pas envisageable. Au début, j'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais même que c'était une blague. Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable. » Par la suite, le journaliste avait insisté, lui demandant s’il pouvait possiblement revêtir les couleurs marseillaises à l’avenir, ce à quoi le principal intéressé avait répondu : « Non, ce n'est pas possible. » Visiblement, entre temps, de l’eau a coulé sous les ponts.