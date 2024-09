Mbappé : Une guerre en interne fait trembler le Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rêvant depuis son plus jeune âge de jouer pour le Real Madrid, Kylian Mbappé en a fin l’occasion. L’international français a quitté le PSG cet été pour rejoindre la Casa Blanca. Mbappé a ainsi intégré le vestiaire de Carlo Ancelotti et pour le moment, tout se passe bien. Mais voilà qu’une guerre pourrait menacer au Real Madrid avec Mbappé. Explications.

Cet été, le vestiaire du Real Madrid a accueilli une star de plus et pas n’importe laquelle : Kylian Mbappé. L’ex-joueur du PSG a ainsi rejoint Vinicius Jr, Jude Bellingham et compagnie… Cela fait donc un ego de plus pour Carlo Ancelotti. Un casse-tête pour le moment bien géré, mais cela pourrait ne pas durer…

Clash au PSG : Mbappé trahi par Luis Enrique ? https://t.co/2bnQPhsOI7 pic.twitter.com/g6abJF0JJp — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

« Neymar a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui »

Au micro d’Europe 1, Cyril Hanouna a évoqué la possibilité d’un conflit entre Kylian Mbappé et les Brésiliens du Real Madrid. Neymar pourrait notamment être derrière tout cela. « Il y a énormément de Brésiliens au Real Madrid. Et les Brésiliens, ils sont avec potes avec qui ? Ils sont potes avec Neymar. Neymar-Mbappé, ça a toujours été la guerre. Donc Neymar, il a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens et a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui et que c’était un enfer », a lâché Hanouna.

Les Brésiliens du Real Madrid contre Mbappé ?

Tout cela pourrait avoir une répercussion entre Kylian Mbappé et les Brésiliens du Real Madrid. « Donc de quoi on a peur ? Que les Brésiliens se liguent contre Mbappé, s'il fait des mauvais matchs. Il y a Rodrygo, il y a Vinicius… », a ajouté Hanouna.