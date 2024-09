Basket - L’ère Vincent Collet prend fin : « C’est la bonne décision »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Vincent Collet, figure emblématique du basket français, quitte officiellement son poste de sélectionneur de l’équipe de France après 15 années à la tête des Bleus. À 61 ans, le coach tire sa révérence après la médaille d’argent remportée aux Jeux Olympiques de Paris 2024, marquant la fin d’une ère. Il restera cependant dans l’encadrement de la sélection, endossant un nouveau rôle.

Vincent Collet tire sa révérence après 15 ans à la tête de l’équipe de France. Le technicien de 61 ans, qui a mené l’équipe de France à la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a officialisé son départ lors d’une conférence de presse ce lundi. Cette décision marque la fin d’une ère pour les Bleus, mais Collet ne s’éloigne pas complètement du basket tricolore, puisqu’il endossera un nouveau rôle auprès de la fédération.

Vincent Collet : « C’était le bon moment pour ce clap de fin »

La décision était connue depuis plus d'une semaine et attendue depuis la médaille d’argent des Bleus à Paris, point final idéal à ses 15 années en tant que sélectionneur. « Le soir de la finale (perdue contre les États-Unis), une jeune journaliste m’a demandé “Et alors la suite ?” », a raconté Vincent Collet ce lundi, selon les propos rapportés par L’Équipe. « Je l’ai un peu rembarrée, incapable de répondre. Il a fallu attendre. Le temps de réflexion m’a permis, en pesant les plus et les moins, de partager avec la Fédération. Ce qui a pris le dessus, c’est que c’était le bon moment pour ce clap de fin […] Il faut que je digère, il y a un deuil à faire, mais je pense que c’est la bonne décision. »

Un vétéran prédit que Wembanyama sera « le meilleur joueur de la NBA l’année prochaine » https://t.co/DHuHDbguoM pic.twitter.com/7oQj5JYRzy — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Toujours là, dans un nouveau rôle

Le départ de Vincent Collet marque la fin d’une ère pour l’équipe de France de basket. Sous sa direction, la sélection a connu ses plus grands succès : l’or à l’Euro 2013 et l’argent olympique à Tokyo 2021 et Paris 2024, entre autres médailles. Cependant, Collet restera dans le paysage en tant que « Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale de la FFBB ». Un nouveau rôle dans lequel il continuera à influencer l’avenir des Bleus, mais qu'il pourrait quitter à tout moment pour poursuivre sa carrière d'entraîneur.

« Je reste entraîneur. Je pense d’ailleurs que j’entraînerai à nouveau un jour », a assuré l'ancien coach de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92. « Je ne me sens pas cuit, pas fini. Et c’est très important parce que dans ces missions beaucoup liées à la transmission, c’est le regard de l’entraîneur qu’on recherche. Une transmission qui sera individuelle parfois dans l’accompagnement de certains coaches et collective sur la formation des joueurs. Il est donc important de rester un entraîneur dans sa tête. »