JO Paris 2024 - Basket : La génération dorée des Bleus tire sa révérence

La défaite des Bleus face à Team USA (87-98) en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 marque la fin d’une ère. Médaillés d’argent pour la deuxième fois consécutive, le sélectionneur Vincent Collet et deux leaders du groupe ont annoncé leur retraite internationale. Un nouveau chapitre s’ouvre avec la jeune star Victor Wembanyama.

Vincent Collet : « Normalement, je termine »

« Normalement, je termine », a confié Vincent Collet, nommé meilleur entraîneur des Jeux Olympiques par la FIBA, à L’Équipe. « Ces 15 années ont été pour moi un grand privilège. J’ai eu la chance de vivre des émotions comme celles de ce soir, et de gagner des médailles avec cette équipe de France, d’être champion d’Europe en 2013, deux fois en finale olympique pour terminer. Je suis heureux de tout ça. »

« C’est un match dont je me souviendrai longtemps », a assuré le sélectionneur de l’équipe de France, à propos de la finale perdue contre les États-Unis. « Si j’ai des regrets, c’est pour [mon départ]. J’ai rêvé qu’on puisse faire encore mieux, mais malgré tout, je suis très fier de ce que les joueurs ont accompli depuis le début de la préparation. »

Nicolas Batum : « Je ne pouvais pas rêver mieux que de finir avec ce match. »

« J’arrête », a également annoncé Nicolas Batum, confirmant ce que tout le monde pressentait. « Finir dans cet endroit, dans cette situation, cette compétition, c’est particulier. C’est difficile à décrire à chaud. Je suis content et un peu triste en même temps. C’est 15 ans d’étés sacrifiés, mais aussi de moments de fou que j’ai pu vivre. C’était un honneur de jouer pour la France. Je ne pouvais pas rêver mieux que de finir avec ce match. »

Nando de Colo : « C’est génial d’avoir fini avec celui-là. »

« J’ai dit aux gars que dès qu’on recevait la médaille, il fallait profiter du moment. C’est important de savourer ce qu’on a fait. Le but de cette finale, ce n’était pas de me montrer pour ma dernière », a pour sa part esquissé Nando de Colo, qui a passé 16 ans avec les Bleus. « On était motivés pour aller chercher l’or, c’est ça qui était important. Chacun avait son boulot à faire. J’ai essayé de faire mon maximum. C’est le collectif qui compte, tout le monde a eu sa part du boulot pendant l’aventure. J’en ai eu des bons groupes, mais un comme celui de cet été, je ne sais pas. C’est génial d’avoir fini avec celui-là. »