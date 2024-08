Natation : Après les JO, Marchand lâche une annonce sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec cinq médailles, dont quatre en or, Léon Marchand s'est imposé comme l'homme de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Annoncé comme le successeur de Michael Phelps, le nageur français est revenu sur son incroyable expérience à la Défense Arena. Il en a profité pour en dire plus sur la suite de sa carrière.

Léon Marchand est certainement l’homme de ces Jeux Olympiques de Paris. Avec quatre médailles d’or et une médaille de bronze, le nageur tricolore a marqué les esprits durant cette olympiade. Agé de 22 ans, Marchand n’est qu’au début de sa carrière, mais son insouciance et son calme lui ont permis de performer et de battre de nombreux records olympiques dans la piscine de La Défense Arena. Dans un entretien accordé au Parisien, le Français est revenu sur son incroyable semaine et sur son état d’esprit.

JO Paris 2024 - Natation : Léon Marchand met un stop à une star de la télé ! https://t.co/15GqddvCO5 pic.twitter.com/kNgmgAebQ6 — le10sport (@le10sport) August 6, 2024

Mentalement, Marchand était présent

« Cette saison j’ai fait un travail de dingue sur moi et dans l’eau. Je n’avais pas besoin de médaille pour me récompenser. En arrivant aux Jeux, j’étais déjà super fier de ce que j’avais fait, des trois ans passés aux Etats-Unis, de tout ce que j’ai appris. Et c’est pour ça que j’avais moins de pression. J’avais l’impression que je n’allais pas vraiment chercher la médaille. Ce n’était pas le plus important pour moi. J’avais juste envie de kiffer » a confié Marchand.

Marchand va devoir trouver un nouveau souffle

Mais malgré son jeune âge, Marchand va devoir retrouver une certaine motivation et se fixer de nouveaux objectifs. Avec Bob Bowman, il a prévu de modifier sa routine. « Paris était tellement un objectif énorme que je pense que ça va être difficile de se relancer. J’ai besoin de petites compétitions par-ci, par là, de nouveaux défis, de changer de nage, de distance. Je vais aussi voyager parce que j’irai rejoindre coach Bowman à Austin. Tout ça va me faire du bien, j’ai vraiment besoin de quelque chose de totalement différent. Je ne peux pas rester sur ce que j’ai fait. C’est pour ça que j’ai bien réussi cette année, parce que je n’ai pas fait pareil que les deux années d’avant. J’ai réussi à me renouveler » a--t-il déclaré.