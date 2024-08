JO Paris 2024 - Basket : Wembanyama vers un exploit monumental ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme à Tokyo il y a 3 ans, la finale du tournoi masculin de basket opposera la France aux Etats-Unis. A l'époque, les Bleus s'était inclinés de justesse après avoir battu la Team USA lors de la phase de poules. Les Américains ont failli disparaître du tournoi face à la Serbie en demi-finales et on se dit qu'à domicile, l'exploit est peut-être possible. Les coéquipiers de Victor Wembanyama, le phénomène français de 20 ans, devront faire mentir les statistiques.

Samedi soir à l'Arena de Bercy, la France tentera de faire tomber les Etats-Unis en finale du tournoi olympique de basket. Depuis quelques olympiades, les deux équipes ne cessent de se retrouver mais force est de constater que les Américains perdent très rarement. Dans l'histoire des Jeux olympiques, les 8 duels France-USA ont accouché d'une victoire américaine à 7 reprises. Et si la deuxième des Bleus venait ce samedi soir à 21h30, à domicile ?

JO Paris 2024 - Basket : Une star de NBA recale la France et se lâche https://t.co/V0o8HINJqr pic.twitter.com/rbRwHUwTie — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Quatrième finale olympique

Ce match entre la France et les Etats-Unis devient rapidement un classique du basket. En effet, ce samedi soir, les deux équipes disputeront leur quatrième finale commune dans l'histoire olympique et l'avantage est bien sûr côté américain. En effet, sur 20 éditions de ce tournoi depuis 1936 (sans interruption), les Etats-Unis ont remporté la médaille d'or à 16 reprises. La France a déjà tenté sa chance en 1948, obligée de s'incliner lourdement. En 2000 à Sydney, quelques espoirs sont nés mais les Bleus s'inclinent 85-75. Enfin, la finale des derniers Jeux à Tokyo a été serrée (87-82) puisque les Français ont tenu tête à la meilleure équipe du monde. Malgré ces trois défaites en finale aux Jeux, les Bleus peuvent nourrir de belles ambitions. Ils tenteront d'imiter l'URSS, seule nation à avoir réussi à se défaire des Américains en finale. C'était à Munich en 1972.

Une dynastie presque infaillible

Chez les hommes comme chez les femmes, le basket américain est au sommet depuis bien longtemps. Cette année, avec une génération d'expérience mais aussi une nouvelle vague emmenée par Victor Wembanyama, les Bleus peuvent croire à l'exploit. Les Américains n'ont laissé échappé que 4 titres olympiques. En 1972 donc, mais aussi en 1980 lorsque le pays avait boycotté les Jeux, en 1988 à Séoul et en 2004 à Athènes, lorsque les Argentins avaient réussi un sacré exploit en demi-finales avec Ginobili. Pour ses premiers Jeux olympiques, "Wemby", désormais homme fort des Spurs, peut entrer dans la légende. A 20 ans, il dispute peut-être déjà le rendez-vous le plus important de sa carrière jusqu'à présent.

Palmarès du basket aux Jeux olympiques :

Etats-Unis : 16 titres

URSS : 2 titres

Yougoslavie : 1 titre

Argentine : 1 titre