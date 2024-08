JO Paris 2024 - Tennis de table : Félix Lebrun va devenir une légende, l’énorme annonce

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 mondial au moment de démarrer ces Jeux olympiques, Félix Lebrun a parfaitement tenu son rang tout au long de la quinzaine. Médaillé de bronze en simple, il a récidivé avec ses coéquipiers de l'équipe de France, son frère Alexis, et Simon Gauzy. A 17 ans, il est la nouvelle sensation du sport français et on peut déjà être optimiste pour la suite. Peut-être qu'un jour la dynastie chinoise sera contestée...

Battus par les imbattables chinois en demi-finales de ce tournoi par équipes, les Bleus devaient se défaire du Japon pour goûter à la médaille de bronze. Après la belle prestation du double Alexis Lebrun/Simon Gauzy pour lancer ce match, Félix Lebrun a sorti une prestation exceptionnelle lors du deuxième match face au 9ème mondial Harimoto, sauvant trois balles de match dans une ambiance de feu. Personne ne risque de l'oublier.

JO Paris 2024 - Football : Désillusion pour les Bleus, Thierry Henry déballe tout https://t.co/0awQRq41u1 pic.twitter.com/DJPpi5UIsk — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Un champion encore en préparation

Déjà impressionnant en simple, Félix Lebrun a été énorme lors du tournoi par équipes. Après les défaites en simple de son frère et de Simon Gauzy, c'était à lui de finir le travail face au Japon et d'apporter le troisième point de la victoire. Ce qu'il a réussi à faire au courage et au talent, car au vu de son âge, sa marge de progression est encore importante. « Félix ça fait quinze jours qu’il est sur le pont et je peux vous dire qu’il n’a plus rien dans le sac mais plus rien de rien. Physiquement, vu qu’il a 17 ans et qu’il n’est pas encore armé comme les autres sur ce plan-là, ça a été dur dur dur. Surtout sur le plan physique. Évidemment, il y a une part d’émotionnel, mais il a répondu présent » débute son coach Nathanaël Molin pour RMC Sport.

«On va tâcher d’en faire une légende»

En montrant une solidité mentale et physique à ce jeune âge, Félix Lebrun prend rendez-vous avec l'avenir. Dans son clan, on pense déjà au statut qu'il pourrait avoir dans les prochaines années. « C’était un champion, mais on va tâcher d’en faire une légende. Il n’a pas eu besoin d’une concentration spéciale, tout le monde se concentre. Mais il a eu le petit plus qu’ont les champions. Et c’est un champion, je le répète. Pour moi il est né champion, il est comme ça » poursuit Molin.