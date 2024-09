Basket : Nicolas Batum se confie sur sa retraite internationale

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À 35 ans, Nicolas Batum a annoncé sa retraite internationale cet été après avoir décroché une deuxième médaille d’argent consécutive aux Jeux Olympiques. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la sélection nationale, l’ancien capitaine aux 177 sélections souhaite terminer sa carrière chez les Bleus en apothéose, après la finale contre les États-Unis à Paris. Il a expliqué cette décision dans une interview accordée à la First Team.

Nicolas Batum : « Je ne veux pas en faire plus »

« Je commence en 2009, il y a 15 ans », a raconté Nicolas Batum lors d’une interview avec la First Team. « Si à l’époque tu m’avais dit : “Nico, tu vas jouer quinze ans, avoir 180 sélections, et tu finiras à Bercy, aux Jeux Olympiques de Paris, avec France — États-Unis”… À 20 ans, mon but était déjà de faire 50 ou 60 sélections. En plus, j’ai eu un rôle, j’ai été “indiscutable” — je sais que je l’ai été — c’est magnifique. C’est pour ça que je ne veux pas en faire plus. Je m’arrête là-dessus, c’est très bien. C’est ce qu’on s’est dit avec Nando (de Colo). »

« Je ne pouvais pas rêver mieux que de finir sur ce match-là »

La retraite internationale de Nicolas Batum n’était un secret pour personne. L’ailier de l’équipe de France avait laissé entendre à plusieurs reprises que Paris 2024 serait sa dernière échéance avec les Bleus. Il a confirmé cette décision immédiatement après la finale perdue contre Team USA. « J’arrête », avait-il alors annoncé en conférence de presse, le 11 août, juste après le match. « Finir dans cet endroit, dans cette situation, cette compétition, c’est particulier […] C’était un honneur de jouer pour la France. Je ne pouvais pas rêver mieux que de finir sur ce match-là. »

Le parcours de Batum en équipe nationale a été couronné de l’un des plus beaux palmarès du basket européen. Membre clé de l’équipe championne d’Europe en 2013 aux côtés de Tony Parker, il est ensuite devenu le leader de la génération suivante, décrochant deux médailles d’argent olympiques consécutives — à Tokyo en 2021, puis à Paris. Avec son départ, ainsi que celui de Nando de Colo et de l’entraîneur Vincent Collet, autres piliers de cette grande génération, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’équipe de France, désormais menée par Victor Wembanyama.