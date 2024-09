Le nouveau Messi, c’est lui !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone tient en ses rangs un diamant brut qu’il va devoir choyer. Issu de la réputée Masia : centre de formation du Barça, Lamine Yamal (17 ans) pourrait bien être le prochain Lionel Messi selon Ernesto Valverde. L’ex-entraîneur de l’Argentin au club blaugrana voit en l’ailier espagnol des similitudes avec La Pulga.

Lionel Messi a fait rêver les supporters du FC Barcelone, et pas seulement, pendant 17 ans jusqu’à son départ forcé pour le PSG à l’été 2021 en raison de l’incapacité financière du Barça de lui faire signer un nouveau contrat. Pour le club culé, Messi a inscrit 672 buts, bien loin des 226 de César Rodriguez ou des 195 de Luis Suarez qui ferme le podium du classement des meilleurs buteurs du Barça de l’histoire.

Lionel Messi buteur, passeur et altruiste pour le Barça

Mais Lionel Messi, ce n’était pas que les buts. Au FC Barcelone, La Pulga les a tous enchanté de par son style et sa vision du jeu. Il est devenu le meilleur passeur décisif de l’histoire du club en 2018 avec 148 offrandes. Un chiffre qui a bien augmenté jusqu’à son départ. Ailier droit de formation, Lionel Messi a ouvert la voie à une nouvelle pépite elle aussi issue de La Masia : Lamine Yamal.

«Lamine Yamal est comme Messi»

À 17 ans, Lamine Yamal est déjà champion d’Europe avec l’Espagne et a été nommé dans les 30 joueurs pour le Ballon d’or 2024 début septembre. Aux yeux d’Ernesto Valverde, coach de l’Athletic Bilbao et ancien entraîneur de Lionel Messi au FC Barcelone, Yamal pourrait bien être sa réincarnation. « Lamine Yamal est comme Messi. Ça ne me surprend pas, non. Tout le monde sait à quel point il est fort. Il peut dribbler n’importe qui ».