Lamine Yamal inquiété par deux cracks du PSG ?

En parallèle de la révélation des prétendants au Ballon d’Or 2024, les nommés pour le trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, ont également été dévoilés au grand public. Alors que Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone, apparait comme le favori cette année, deux phénomènes du PSG sont dans la course.

C’est le 28 octobre prochain que le Ballon d’Or 2024 sera remis. A l’occasion de cette cérémonie, on connaitra également le lauréat du Trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans. En 2023, c’est Jude Bellingham qui avait été consacré. Qui succèdera alors à la star du Real Madrid cette année ?

Here's the full recap for the 2024 Kopa Trophy and Yachine Trophy nominees!



Who should win?#ballondor pic.twitter.com/Z8pWUoXQ6F — Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024

Yamal favori ?

Ils sont 10 à prétendre à ce Trophée Kopa en 2024, mais un nom en particulier se dégage des autres : Lamine Yamal. A seulement 17 ans, le nouveau phénomène du FC Barcelone a crevé l’écran ces derniers mois. Excellent sous le maillot des Blaugrana, l’ailier a confirmé tout son talent lors de l’Euro, ayant énormément contribué au sacre de l’Espagne. Favori pour le Trophée Kopa, Yamal pourrait alors imiter d’autres prodiges du Barça, Pedri et Gavi, ayant été distingués respectivement en 2021 et 2022.

Zaïre-Emery et Neves nommés

Outre Lamine Yamal, il y a également 9 autres nommés pour ce titre du Trophée Kopa. On y retrouve alors un autre crack du FC Barcelone : Pau Cubarsi. A noter également la présence de deux phénomènes du PSG : Warren Zaïre-Emery et Joao Neves, récemment recruté par le club de la capitale en provenance du Benfica Lisbonne. La liste des prétendants au Trophée Kopa est ensuite complétée par Alejandro Garnacho (Manchester United), Arda Guler (Real Madrid), Karim Konaté (Salzbourg), Kobbie Mainoo (Manchester United), Savinho (Manchester City) et Mathys Tel (Bayern Munich). Rendez-vous donc maintenant à la fin du mois d’octobre pour savoir qui succèdera à Jude Bellingham, une course où Lamine Yamal semble aujourd’hui en tête.