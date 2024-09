NBA : Les doutes de Shaquille O’Neal sur Wembanyama

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très attendu pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a fait plus que répondre aux espoirs placés en lui. Plusieurs observateurs et joueurs s’accordent à dire que Wemby sera l’un des visages de la Grande Ligue pour les années à venir. S’il le considère déjà comme un grand joueur, Shaquille O’Neal a tout de même des doutes sur la capacité du Français à dominer ses adversaires.

Shaquille O’Neal a un autre Français dans son viseur. Récemment, la légende de la NBA s’en est pris à Rudy Gobert, qu’il considère comme le pire joueur de l’histoire de la Grande Ligue, devant Ben Simmons. Désormais, c’est Victor Wembanyama qui a fait l’objet de commentaires de la part de l’ancienne star des Lakers. Shaquille O’Neal a des doutes sur son style de jeu et sa capacité à dominer.

« Je ne pense pas que vous pouvez être dominant quand vous prenez tant de tirs extérieurs

Un sujet que Shaquille O’Neal connaît bien, lui qui est considéré par certains et par lui-même comme le joueur le plus dominant de l’histoire de la NBA. « Wemby est un grand joueur, mais je ne pense pas que vous pouvez être dominant quand vous prenez tant de tirs extérieurs. S’il jouait à l’intérieur avec ses 2m24, il pourrait devenir le plus dominant, mais quand vous shootez des tirs extérieurs vous allez toujours connaître des hauts et des bas. Mais c’est un bon joueur, je lui souhaite bonne chance », a-t-il déclaré dans l’émission The Pat McAfee Show.

Beverley : « Il n’y a que lui, Kevin Durant et LeBron James »

Les avis divergent sur Victor Wembanyama. Si Shaquille O’Neal semble avoir quelques doutes à son sujet, Patrick Beverley déclarait récemment que selon lui, il serait déjà le meilleur joueur de la NBA la saison prochaine : « On ne peut même pas le comparer à d’autres joueurs. [Victor Wembanyama] sera le meilleur joueur de la NBA l’année prochaine. C’est un pivot qui tire à trois points et qui sait vraiment dribbler… Il n’a pas de poste défini. Dans cette catégorie, il n’y a que lui, Kevin Durant et LeBron James. »