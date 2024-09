Mercato - PSG : Un joueur met a mal les infos de Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une grosse performance samedi soir sous le maillot du PSG contre Brest, Fabian Ruiz a affiché un niveau de jeu aussi convaincant qu'à l'Euro 2024 avec l'Espagne. Le milieu de terrain s'est d'ailleurs dit très épanoui sous le maillot parisien, contrairement aux récentes informations dévoilées par Daniel Riolo dans l'After Foot.

Malgré l'ouverture du score de Romain Del Castillo sur penalty (29e), le PSG a finalement réussi à battre le Stade Brestois samedi soir en championnat (3-1 score final), grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé ainsi qu'un but de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol de 28 ans a trouvé la faille à la 73e, d'une superbe frappe dans la lucarne de Marco Bizot. Et après la rencontre, Ruiz a fait le point sur sa situation personnelle au PSG.

« Je me sens très bien au PSG »

Contrairement aux récentes spéculations, Ruiz a indiqué qu'il était pleinement épanoui au PSG : « Oui, la vérité, c’est que je me sens très bien, que ce soit en sélection ou au PSG. Je suis très content pour mon but et pour la victoire de l’équipe ce soir qui était très importante. Luis Enrique ? Il m’a dit d’être tranquille, que quand j’ai le ballon, je dois jouer, avoir confiance en moi. On est une grande équipe et il faut continuer comme ça », lâche le milieu de terrain espagnol.

Riolo a évoqué des envies de départ...

Pourtant, au micro de l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo avait révélé des informations sur un possible départ de Fabian Ruiz en janvier : « Je rappelle qu’il y a pas mal de clubs qui sont sur Fabian Ruiz. Même pour cet hiver. Même s’il y a eu des démentis, je me demande si Fabian Ruiz ne va pas être séduit par un retour en Espagne dans l’un des deux gros clubs. Ça serait un vrai échec pour le PSG. Ça doit être un taulier au PSG et on ne doit surtout pas le perdre. Il y a des signaux qui m’interpellent sur le Barça qui insiste pour le recruter, sur l’idée que Fabian Ruiz aimerait aller au Real ». Mais le joueur du PSG vient de mettre à mal ces révélations de Riolo...