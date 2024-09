Mercato : Un jackpot déjà annoncé pour l’ASSE ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l’ASSE a notamment déboursé 10M€ pour s’offrir les services de Lucas Stassin. Espoir du football belge, l’attaquant de 19 ans est arrivé en provenance de Westerlo. Stassin va désormais devoir faire ses preuves dans le Forez. Avant un gros transfert à l’avenir ? C’est le scénario évoqué en Belgique. Explications.

C’est un record qui a été battu par l’ASSE au mercato estival. En effet, acheté pour 10M€, Lucas Stassin est devenu suite à son transfert la recrue la plus chère de l’histoire des Verts. A 19 ans, le Belge arrive donc avec une certaine pression sur les épaules, mais voilà qu’à l’avenir, Stassin pourrait rapporter beaucoup plus à l’ASSE…

Mercato : Ce buteur a snobé l'ASSE, son agent déballe tout ! https://t.co/0oudNjLLbh pic.twitter.com/zrsGwjRmPR — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Il peut suivre la trajectoire de Loïs Openda »

Pour Eurosport, Gill Swerts, sélectionneurs des Espoirs de la Belgique, a fait une annonce sur l’avenir de Lucas Stassin. « Il va apprendre encore en France et il peut suivre la trajectoire de Loïs Openda. Il a percé à Lens, en L1. Et maintenant il marque facilement en Allemagne. Lucas peut suivre la même trajectoire que Loïs », a-t-il alors lâché. Pour rappel, l’été dernier, le RC Lens avait vendu Loïs Openda pour plus de 40M€ au RB Leipzig. L’ASSE pourrait donc se frotter les mains à l’avenir…

Stassin a déjà refusé le Milan AC

A défaut de signer à l’ASSE, Lucas Stassin aurait déjà pu rejoindre un grand club d’Europe : le Milan AC. En effet, le père du néo-Stéphanois avait révélé : « Comme je lui ai dit, aller à l’AC Milan comme il aurait pu le faire pour être 4eme attaquant, cela ne sert à rien ».