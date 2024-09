Mercato - PSG : Mbappé dévoile pourquoi il a signé au Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur sur la pelouse de la Real Sociedad samedi soir (0-2), grâce à des buts de Vinicius Jr et Kylian Mbappé, le Real Madrid va maintenant se préparer à la réception de Stuttgart mardi pour le retour de la Ligue des champions. Une rencontre très attendue par le Français, qui est justement venu dans la capitale espagnole pour ce genre de soirée.

Après son succès contre le Betis Séville (2-0) avant la trêve internationale, le Real Madrid a enchaîné une deuxième victoire consécutive samedi sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2), pour le compte de la cinquième journée de Liga. Auteur d’un doublé avant de retrouver l'équipe de France, Kylian Mbappé a de nouveau été buteur samedi soir sur penalty, comme Vinicius Jr.

«C'est un grand joueur et je suis très heureux de jouer avec lui»

« L'important n'est pas de savoir qui les tire, mais qu'ils rentrent. Nous avons tiré deux penalties chacun et ils sont entrés », a déclaré Kylian Mbappé après la rencontre, dans des propos relayés par AS. À propos de son entente avec Vinicius Jr, l’attaquant âgé de 25 ans a ajouté : « Nous essayons de nous chercher mutuellement pendant les matches, à l'entraînement, pour essayer d'aider l'équipe. C'est un grand joueur et je suis très heureux de jouer avec lui. »

«Je suis venu à Madrid pour vivre ce genre de soirée»

Sur le plan physique, Kylian Mbappé assure se sentir « mieux à chaque match. Je comprends ce dont l'équipe a besoin, l'entraîneur, mes coéquipiers. » Mardi, à l’occasion de la réception de Stuttgart, le Français va disputer son premier match de Ligue des champions sous les couleurs de la Casa Blanca. Le genre de soirée qui lui a justement donné envie de venir au Real Madrid : « La Ligue des champions est très importante. Je l'ai dit dès le premier jour, je suis venu à Madrid pour vivre ce genre de soirée. »