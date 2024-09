Mercato : Le PSG va signer une future «superstar» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le rideau vient tout juste de se fermer sur le mercato estival, le PSG se projette déjà et pense à l'après. Le club parisien aurait commencé à superviser de nombreux joueurs, notamment Jamal Musiala, la jeune pépite du Bayern Munich. L'international allemand est valorisé 180M€ par son équipe.

Le PSG a déjà les yeux rivés sur 2025, et sur le prochain mercato. A la fin de la saison, le club parisien voudrait frapper fort en signant l’un des joueurs les plus doués de sa génération : Jamal Musiala. Selon Caught Offside, le PSG ferait partie des prétendants, mais il n’est pas le seul.

Le PSG se rate sur le mercato, on jubile à l’étranger ! https://t.co/foOW1omhJW pic.twitter.com/6r2t8TGZJw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

La bataille se prépare

Le média anglais rajoute que le Real Madrid et le FC Barcelone souhaiteraient miser sur Jamal Musiala, valorisé 180M€ par le Bayern Munich. Dans des propos rapportés par L’Equipe, Oliver Bierhoff a jugé les qualités de l’ailier. Et selon lui, Musiala est tout proche des meilleurs au monde.

« Peut-être qu'il lui manque une dernière étape »

« Il a eu un développement extraordinaire. Il est devenu plus consistant, plus mature, et il s'est étoffé physiquement. Tu sens que c'est un joueur qui aime avoir le ballon, même dans les moments difficiles. Il n'a pas peur de prendre des responsabilités. Peut-être qu'il lui manque une dernière étape - être régulier sur la durée - pour devenir une superstar » a confié l’ancien manager de la sélection allemande.