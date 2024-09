Mercato - PSG : La première bataille de 2025 déjà connue ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour livrer une nouvelle bataille sur le marché des transferts avant même que le mercato estival de 2025 n’ouvre ses portes. Le cas Xavi Simons pourrait rapidement resurgir dans les bureaux des dirigeants du PSG au vu de la position publiquement affichée par le RB Leipzig pour l’international néerlandais de 21 ans.

Xavi Simons (21 ans) aurait pu intégrer l’effectif de Luis Enrique à son retour de prêt du RB Leipzig après l’Euro. Engagé avec les Pays-Bas jusqu’à la demi-finale perdue face à l’Angleterre, Simons a communiqué à la mi-juillet aux dirigeants du Paris Saint-Germain sa décision de ne pas rester dans la capitale comme le10sport.com vous le dévoilait le 17 juillet dernier. Résultat, Simons a été une nouvelle fois prêté à Leipzig.

«Notre objectif est de garder les meilleurs joueurs comme lui sur le long terme»

D’ailleurs, il se pourrait qu’après deux saisons de prêt, le pensionnaire de Bundesliga décide de définitivement conserver Xavi Simons. C’est du moins les propos tenus par Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull GmbH fin août. « Notre direction doit négocier cela avec le PSG. Pour l'instant, il est prêté. Mais bien sûr, notre objectif est de garder les meilleurs joueurs comme lui sur le long terme ». Le PSG va donc devoir batailler si sa volonté est de pouvoir compter sur le joueur en partie formé au FC Barcelone à l’avenir».

«Šeško a reçu des offres importantes, mais il a choisi de rester»

Pour Sky Deutschland, Oliver Mintzlaff n’a pas manqué de rappeler que le RB Leipzig est de plus en plus en position de conserver les joueurs que les dirigeants souhaitent les années passant. « Nous avons maintenant montré que c'est possible, même face à une forte concurrence. Šeško a reçu des offres importantes, y compris de la Premier League, mais il a choisi de rester avec nous et a même prolongé son contrat ». La préparation de l’été 2025 s’annonce mouvementée avec ce feuilleton Xavi Simons qui semble être loin de trouver épilogue.