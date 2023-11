NBA : Grande nouvelle pour Bronny, le fils de LeBron James !

Florian Barré

Bronny James, étudiant de première année de l’Université de Californie du Sud, fils de la superstar de la NBA LeBron James, a été autorisé par les médecins à un « retour complet au basket-ball » après avoir subi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement en juillet sur le campus de l'USC. Une nouvelle formidable qu’un représentant de la famille James a partagé de jeudi.

Bronny James a reçu le feu vert pour reprendre sa carrière sportive : les autorités médicales ont autorisé l'étudiant de première année de l'USC à rejouer au basket-ball... quatre mois seulement après avoir subi un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement. « Bronny James est désormais autorisé par ses médecins à un retour complet au basket-ball », a déclaré un porte-parole de la famille dans un communiqué. « Bronny aura une évaluation finale avec le personnel de l'USC cette semaine, reprendra l'entraînement la semaine prochaine et reviendra aux matchs peu de temps après. »

Les mots complaisants de la famille James

Ainsi, la famille James a tenu à remercier tous ceux qui ont pris soin de la santé du fils ainé de LeBron : « La famille James souhaite exprimer sa gratitude à l'incroyable équipe médicale, à toute la communauté de l'USC, et en particulier aux innombrables amis, membres de la famille et fans pour leur amour et leur soutien. Bats-toi ! ». Pour rappel, Bronny a été hospitalisé fin juillet. En août, après des évaluations de suivi, le personnel médical lui a diagnostiqué une « malformation cardiaque congénitale anatomiquement et fonctionnellement significative qui peut et sera traitée ».

Plus de peur que de mal