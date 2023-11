NBA : « Il est le GOAT », une star des Clippers encense LeBron James

Florian Barré

À 39 ans dans quelques semaines, LeBron James ne semble toujours pas ralentir. Malgré son âge avancé (il est le plus vieux joueur actuel en NBA), « le King » réalise un début de saison 2023-24 plein de surprise du fait de son excellent niveau. Ainsi, certains joueurs le considèrent désormais comme le meilleur joueur de tous les temps, à l’instar de Terence Mann, swingman des Clippers.

LeBron James ne cesse d’exploser les records de la NBA. Après avoir dépassé Kareem Abdul-Jabbar au nombre de points inscrits dans la ligue, en janvier dernier, le King a récemment atteint les 39 000 points en carrière. Au cours du dernier mois, il a aussi obtenu le record du plus grand nombre de minutes jouées en NBA (playoffs compris) et s’est emparé de la huitième place au nombre de paniers à 3-points et de la cinquième place au nombre de triple-doubles réussis.

NBA : Nouveau record, LeBron James dépasse Kareem Abdul-Jabbar https://t.co/K1iWVdsm9P pic.twitter.com/dh6Y9kBYYT — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

« Il est clairement légitime pour être le GOAT »

Cela est la preuve de l’incroyable longévité de James, lui qui tourne en moyenne à 25.1 points, 7.5 points et 6.5 passes par match, le tout à 56.3% aux shoots (troisième meilleur pourcentage de sa carrière). Ainsi, Terance Mann s’est exprimé via sa chaîne YouTube sur le King : « Le n°1 de l’histoire c’est LeBron James. Pourquoi ? Je ne veux pas m'étendre sur les raisons, car elles sont controversées. Mais à son âge, son nombre de saisons dans la ligue, je pense qu’il est clairement légitime pour être le GOAT, sans parler de toutes les finales qu’il a disputées et de toutes les finales de conférence de suite avec tous les coéquipiers différents qu’il a eus. Passer d’une équipe à l’autre et réussir la même chose, avoir les mêmes stats, il est presque évident à ce stade qu’il est le GOAT ».

Mann sombre avec les Clippers

De son côté, Terence Mann (27 ans) connaît un début de saison délicat avec les Clippers. Tantôt sur le banc, tantôt dans le cinq majeur, l’ailier/arrière joue de plus en plus depuis que Russell Westbrook a laissé sa place pour permettre aux siens d’avoir un meilleur équilibre avec James Harden. Malgré tout, Mann possède des statistiques décevantes en comparaison avec ses deux dernières saisons : 5.4 points, 4.1 rebonds et 2.4 passes par match en moyenne à 41.5% aux tirs. Pas de quoi faire frémir les supporters des Clippers, 11e à l’Ouest (7-9).