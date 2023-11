NBA : LeBron James subit la plus lourde défaite de sa carrière

Florian Barré

LeBron James a franchi deux étapes lundi soir. La première, et la plus positive, est arrivée très tôt, lorsqu'il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour le plus grand nombre de minutes jouées dans l'histoire de la NBA. La deuxième partie de l’histoire, moins à son avantage, est survenue à la fin du match. Les 76ers de Philadelphie ont battu les Lakers 138-94, donnant à James la première défaite de 44 points en 21 années passées en NBA.

En NBA, LeBron James n’a pas gagné un match depuis 2017 à Philadelphie. Ce lundi soir, cela n’a pas changé. Pire encore, le King a subi la plus lourde défaite de sa carrière contre les 76ers de Joël Embiid et Tyrese Maxey (138-94). Au sortir de la rencontre, lorsqu’on lui a demandé ce qui devait changer après la débâcle, James a simplement répondu « beaucoup de choses ». Le King a également semblé un peu déboussolé : « Je ne sais pas comment une équipe devrait faire pour s'en remettre. Je ne peux parler que pour moi-même… Je n'aime pas ça. […] Ils nous ont tués à trois points. »

NBA : Les Spurs de Victor Wembanyama s’approchent d’un triste record https://t.co/In9cgQZUe1 pic.twitter.com/itho9twY5a — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

James surmené

En effet, LeBron James ne peut rien pour sa franchise, seul. Les Lakers (10-8) ont d’ailleurs dû compter sur lui bien plus cette saison qu'ils ne l'auraient espéré. Lors de la soirée d'ouverture, les Californiens n'ont joué sans James que 29 minutes dans le but de préserver son corps, mais depuis, il a joué en moyenne plus de 34 minutes par match. Au cours des 572 minutes que James a jouées cette saison, les Lakers ont dominé leurs adversaires de 69 points, mais au cours des 302 minutes que James a passées sur le banc, les Lakers ont été dominés par 92 points.

Philadelphie simplement trop fort ?

En somme, les Purple and Gold placent un fardeau insoutenable sur les épaules de LeBron. Ce lundi soir, seulement 18 points en 29 minutes pour le King . Et si Joël Embiid (30 points) a été impitoyable, il a tout de même raté tout le quatrième quart-temps, que les 76ers ont dominé 40-14, preuve que c’est un collectif qui en a écrasé un autre et non une performance individuelle. Les difficultés des Lakers avec les tirs à 3 points ont été un problème persistant, non seulement dans ce match mais tout au long de la saison. Ils ont constamment été surpassés par les 76ers dans ce domaine, une tendance qui a contribué de manière significative à leur performance incohérente.

Anthony Davis soulève le problème des Lakers