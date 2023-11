NBA : Klay Thompson sur le départ ?

Florian Barré

Rien ne va plus à Golden State. Avec un bilan de 8 victoires pour 10 défaites depuis le début de la saison NBA, les Warriors peinent à imposer leur basket. Klay Thompson en est le parfait exemple, lui qui possède des moyennes à peine supérieures à celles de sa saison rookie. Et pour ne rien arranger, son été 2024 s’annonce lui aussi tendu. Une situation qui pèse grandement sur le moral de l’arrière de 33 ans.

La dynastie des Warriors prend un coup depuis le début de la saison NBA 2023-24. Si l’on met de côté Stephen Curry (et dans un certain sens Chris Paul), personne n’est au niveau dans le roster de Golden State, à l’image de Draymond Green, Andrew Wiggins et Klay Thompson, tous à l’agonie. Mais c’est la situation de l’arrière qui est le plus pesant, d’autant qu’il réclame un gros salaire à ses dirigeants pour rester. Il est pourtant loin de le justifier aujourd’hui. Autant dire que l’on a connu bien mieux de la part du Splash Brothe r qui tourne à 15.3 points (pire moyenne depuis sa saison rookie) et 40.4% aux tirs (pire moyenne de sa carrière) par match.

NBA : Combien ça coûte de voir jouer Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, vous dit tout ! pic.twitter.com/aHDU7bvoWp — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Thompson souffre

Désormais la question est de savoir si le front office des Dubs doit, ou non, céder aux exigences salariales de Thompson. Cet été, et dans le cas où la situation n’évoluerait pas avant l’offseason, l’arrière sera agent libre. Une situation qui semble difficile à accepter puisque d’après Kendra Andrews d’ ESPN , les négociations contractuelles pèsent sur Klay Thompson : « Il semble visiblement plus frustré pendant les matchs. Il s’assoit parfois tout seul au bout du banc pendant les temps morts, ou se frappe la tête après avoir réussi un mauvais tir. »

Steve Kerr est dans le même bateau

Il ne fait aucun doute que les Warriors aimeraient conserver Thompson, mais pas à n’importe quel prix. Si le joueur refuse de céder, son départ est une vraie possibilité, bien que l’on ne sache pas qui voudra lui offrir un bon salaire vu son niveau actuel. L’intersaison 2024 s’annonce d’ailleurs très très chaude dans la baie de San Francisco puisque d’autres changements importants pourraient avoir lieu. Steve Kerr est lui aussi de plus en plus menacé. La fin d’une ère ?