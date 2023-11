NBA : Draft 2024, 3 espoirs cachés qu’il faut connaître

Florian Barré

Les recruteurs de la NBA commencent la saison avec des listes de surveillance approximatives, des idées de différents niveaux et des joueurs à suivre. Et puis un mois de basket se termine, et de nouveaux noms apparaissent ou remontent dans le classement. Ainsi, le Bleacher Report a identifié cinq espoirs qui ont surpris les dépisteurs. Ces joueurs étaient soit considérés comme des espoirs limités, soit complètement hors du radar il y a à peine un mois, mais sont désormais des sujets brûlants et fortement impliqués dans la discussion de la Draft NBA 2024.

Carlton Carrington, 18 ans - Pittsburgh

Les scouts sont encore en train d’analyser le début de saison de Carlton Carrington et sa légitimité, mais ce dernier a immédiatement attiré leur attention. D’abord discret, il est désormais une priorité absolue à surveiller après ses débuts en triple-double et ses moments forts convaincants en matière de tirs et de passes. Véritable meneur du haut de ses 1.96m, Carrington impressionne ballon en main, le serpentant dans des situations parfois délicates, jusqu'à trouver de l'espace pour shooter ou la donner à un coéquipier libre. Il a totalisé 37 passes décisives pour seulement 10 pertes de balle depuis le début de la saison. En sept matchs, il tourne en moyenne à 14.9 points, 5.6 rebonds et 5.9 passes par match avec les Panthers.

Reed Sheppard, 19 ans - Kentucky

On ne s'attendait pas à ce que Reed Sheppard fasse partie du projet de discussion qui tourne autour des perspectives du Kentucky. Mais avec un ensemble de compétences adaptables, il a tout simplement eu trop d'impact pour que les éclaireurs puissent le radier en raison de sa morphologie. L’arrière de 1.90m et 85kg réalise une très belle saison avec les Wildcats. En sept matchs, Sheppard tourne en moyenne à 12.3 points, 3.9 rebonds, 3.6 passes et 3.1 interceptions par match à 65.2% au shoot et 63.3% à 3-points. Une précision rare ! Actuellement, les scouts veulent toujours s'assurer que ses mensurations sont exactes car un certain scepticisme peut rapidement naître quant à son adaptation en NBA.

Rob Dillingham, 18 ans - Kentucky

Encore un enfant du Kentucky mis en avant. Après avoir tiré à seulement 33,3% depuis le sol en Overtime Elite la saison passée, les dépisteurs ont été surpris par l'efficacité de Rob Dillingham depuis le début du nouvel exercice. La structure du Kentucky et la visibilité du programme ont peut-être aidé le jeune de 18 ans à réduire certaines mauvaises habitudes. Le meneur de 1.90m prend des décisions plus rapides qu’auparavant et semble également plus disposé à déplacer le ballon, totalisant 31 passes décisives (pour seulement neuf pertes). Avec 52.6% de ses tirs convertis cette saison, Dillingham tourne à 15.4 points, 4.4 rebonds et 5.7 passes par match en moyenne.