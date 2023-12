NBA : Un favori au titre prêt à secouer le marché des transferts

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Boston Celtics, parmi les favoris pour le titre NBA et leaders de la Conférence Est, ont l’intention de faire des vagues sur le marché des transferts selon Shams Charania de The Athletic. La franchise, qui s’est déjà renforcée avec les arrivées de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday cet été, cherche à consolider son banc.

Les Celtics veulent renforcer leur banc

Sur FanDuel TV , Charania a expliqué que les Celtics devraient être actifs dans les négociations avant la date limite des transferts du 8 février. Après avoir considérablement renforcé leur cinq majeur par les ajouts de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, ils souhaitent maintenant améliorer leur banc.

Un problème de profondeur à Boston

Parmi les titulaires, quatre joueurs de Boston ont été nommés All-Star au moins une fois dans leur carrière : Jaylen Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis et Jayson Tatum. La seule exception, Derrick White, est considérée comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. Mais c’est une autre histoire sur le banc.



Al Horford, quintuple All-Star, est en déclin à 37 ans, affichant les plus faibles moyennes de points et de minutes de sa carrière. Sam Hauser est un remplaçant solide, mais Payton Pritchard est trop irrégulier et le reste du banc n’est pas à la hauteur d’une équipe prétendant au titre. La profondeur est le talon d’Achille des Celtics, c’est pourquoi ils cherchent à résoudre ce problème.

Des atouts intéressants sur le marché des transferts

Malgré ses récentes transactions, le président des opérations Brad Stevens a encore quelques ressources pour améliorer la qualité de son effectif. Boston possède de nombreux tours de draft qui pourraient intéresser les équipes adverses. La franchise dispose également d’une exception de 6,2 millions de dollars, lui offrant une flexibilité précieuse compte tenu de sa situation financière, affectée par les contrats des stars. Il ne faut pas s’attendre à un « blockbuster trade », mais les améliorations apportées par les Celtics cette saison pourraient être déterminantes en playoffs.