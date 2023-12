NBA Paris : Prix des places exorbitant, on vous emmène à un match NBA à New York pour le même prix

Florian Barré

Pour la 13e fois depuis 1991, la NBA se déplace à Paris. L’occasion pour les fans français de voir de leurs propres yeux les plus grandes stars de la Grande Ligue. Le 11 janvier 2024, ce seront les Cavaliers et les Nets qui s’affronteront à l’Accor Arena. Un moment suspendu hors du temps pour ceux pour qui le rêve américain n’existe pas. Sauf qu’en réalité, il n’est même pas plus avantageux d’assister au match en France, si l’on parle budget. Le10sport a fait les calculs.

On le sait, il est difficile pour bon nombre d’observateurs de s’offrir un voyage aux États-Unis pour aller assister à un match de NBA. Prendre l’avion, réserver un hôtel, payer les places pour le match… Rapidement on dépasse les 1000€ de frais, si tenté qu’on aille là-bas seulement pour une rencontre de basket. On pourrait alors logiquement attendre que la NBA se déplace jusqu’à nous, comme c’est le cas le 11 janvier prochain à l’Accor Arena de Paris. Une stratégie payante niveau gain de temps mais qui revient finalement au même prix que certains déplacements jusqu’aux États-Unis.

Faire le déplacement aux USA pour le même prix

Prenons l’exemple d’un couple qui veut s’offrir un match de NBA début 2024. Le choix numéro un est simple : direction l’Accor Arena de Paris-Bercy, en catégorie 3 disons. Par tête, la place revient à 665€, soit 1330€ pour deux. Un sacré budget pour une sacrée soirée.



Deuxième option, le couple décide de partir aux États-Unis du 30 janvier au 2 février. Un aller-retour Paris - New York via IcelandAir est prévu : 794€ pour deux. On ajoute a cela les places pour le match Nets/Suns pour plus ou moins 80€ par personne. Enfin, l’hôtel à 12 minutes de la salle à 347€ pour trois nuits et deux adultes vient compléter le prix du voyage.



Au total, ce couple dépensera 1301€ et aura l’occasion de découvrir la ville de New York. Pour le même prix, ils assisteront simplement au match à Paris.