NBA : Victor Wembanyama, une voix qui compte aux Spurs

Victor Wembanyama est non seulement le leader des Spurs sur le terrain, mais il commence également à jouer un rôle dans les décisions de la franchise. Interrogé à ce sujet après son entraînement, jeudi à San Antonio, le rookie français a l’impression que sa voix est importante pour les dirigeants de l’équipe.

« Je ne suis pas impliqué dans les décisions officielles, mais je pense que mon avis compte pour eux » , a affirmé Victor Wembanyama ce jeudi. Après l’entraînement des Spurs, le Français a été interrogé sur son rôle dans les choix de la franchise et sur les plans de San Antonio pour l’intersaison.

Victor Wembanyama : « Mon avis compte pour eux »

« Si je suis impliqué dans les décisions de la franchise ? C’est un travail collaboratif avec tout le monde. Leur objectif est aussi de nous aider à gagner des matches, ils savent qu’ils ne peuvent pas tout faire indépendamment de nous » , a expliqué le Français. « Ils cherchent à nous comprendre. Ils posent des questions. J’en pose aussi — j’ai beaucoup appris sur le fonctionnement de tout cela. Je ne suis pas impliqué dans les décisions officielles, mais je pense que mon avis compte pour eux. »

« À la draft, je suis sûr qu’ils vont me poser des questions à propos des prospects français » , a-t-il ajouté. « Chacun a son rôle à jouer, mais je suis prêt à m’impliquer, à collaborer et à aider de toutes les manières possibles. »

« Il y aura peut-être des changements »

« Dès la fin de la saison, il y aura peut-être des changements. Mais pour moi, cela passe notamment par une meilleure connaissance de nous-mêmes et le développement des joueurs que nous avons déjà » , a tempéré Victor Wembanyama. « C’est souvent arrivé que des joueurs soient échangés ou partent et explosent ensuite dans leur club. »

JO 2024 : Victor Wembanyama voit grand pour ses premiers Jeux Olympiques https://t.co/3tN3GMYJsk pic.twitter.com/5sSE71CwiR — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

Selon le rookie des Spurs, toute l’équipe est sur la même longueur d’onde. Il n’y a « aucun conflit interne » lorsqu’il s’agit de l’avenir de la franchise. Il rappelle en outre que « le travail [du front office] est de ne pas tout lâcher maintenant et de ne plus avoir de ressources pour l’avenir » , signe qu’il n’y aura probablement pas de transfert majeur à San Antonio pendant l’été.

« Je ne peux pas demander mieux »

Victor Wembanyama apprécie particulièrement l'approche des dirigeants de la franchise et apprécié le fait d'être consulté dans le processus de décision. « Je ne peux pas demander mieux » , a-t-il souligné.