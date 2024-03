Kevin Durant continue d’écrire l’histoire de la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kevin Durant continue son ascension dans l’histoire de la NBA. Ce mercredi, l’ailier des Phoenix Suns est devenu le huitième meilleur marqueur de tous les temps, dépassant Shaquille O’Neal, grâce à ses 22 points dans la victoire face aux Philadelphia 76ers. « Si quelqu’un devait me dépasser, ça devait être toi », a réagi O’Neal.

Kevin Durant avait seulement besoin de neuf points mercredi pour dépasser Shaquille O’Neal. Il les a atteints lors du troisième quart-temps, finissant avec 22 points (10/18 aux tirs) et menant son équipe à une victoire 115-102 contre les Philadelphia Sixers. Il cumule maintenant un total de 28 610 points en carrière, se plaçant à la huitième place des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.

Shaquille O’Neal : « Ça ne s’arrête pas là »

Après avoir été dépassé par Kevin Durant, Shaquille O’Neal a réagi avec élégance. « Tout d’abord, je tiens à te féliciter pour m’avoir dépassé et être devenu le huitième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, c’est bien mérité. Mais tu sais que ça ne s’arrête pas là. On va voir si tu peux atteindre la première place » , a déclaré l’ancien champion NBA des Los Angeles Lakers, sur le plateau de Inside the NBA , émission diffusée sur TNT . « Félicitations, mon frère, bon travail. Je savais que ça allait arriver. Si quelqu’un devait me dépasser, ça devait être toi. »

NBA : Kevin Durant dévoile où en sera Wembanyama dans 10 ans https://t.co/ZEmFFPK1L4 pic.twitter.com/ouioA9tA3n — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Encore sept joueurs devant Kevin Durant

La prochaine cible de Kevin Durant est dans une tout autre catégorie : Wilt Chamberlain, septième au classement, dispose de 2809 points d’avance sur le joueur des Suns. Durant devra probablement attendre plus d’une saison pour atteindre ce palier, malgré une ascension fulgurante cette année.



Au début de la saison 2023-2024, l’ailier des Suns était 13e avec 26 982 points. Il était encore 21e avant la saison précédente. En une année, il a surpassé de nombreuses légendes, tel que Tim Duncan, Hakeem Olajuwon et Kevin Garnett pour rejoindre la crème de la crème. Seuls sept joueurs restent devant lui : Chamberlain, Dirk Nowitzki, Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar et — le seul joueur en activité sur la liste — LeBron James.