NBA : Jayson Tatum sauve les Celtics et s’offre un nouveau record

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que les Indiana Pacers avaient une avance de trois points à quelques secondes de la fin du premier match des Finales de Conférence, le tir de Jaylen Brown a permis aux Celtics de décrocher la prolongation, et finalement la victoire (133-128). Les favoris de Boston, à domicile, prennent ainsi l’avantage dans la série (1-0) et se rapprochent un peu plus des Finales NBA.

La plus grande surprise de ces playoffs, les Indiana Pacers, a failli décrocher une victoire à l’extérieur contre les Celtics pour commencer les Finales de la Conférence Est. Mais un tir de Jaylen Brown, suivi d’une prolongation maîtrisée de Jayson Tatum, a mis un stop brutal à leur upset . Ainsi, Boston prend l’avantage dans la série (1-0), évitant de se mettre dans une position difficile.

Jayson Tatum et Jaylen Brown écœurent Indiana

Considérés comme les favoris incontestés de la Conférence Est depuis plusieurs mois, les Celtics n’étaient pas supposés être inquiétés par les Pacers. Pourtant, après avoir pris le contrôle en première mi-temps, Jayson Tatum et ses coéquipiers se sont laissés déborder lors des 24 dernières minutes du match. Ils accusaient même un retard de trois points à 5,7 secondes de la fin, avant que le tir inattendu de Jaylen Brown ne leur permette d’envoyer le match en prolongation.

Là, le sang-froid de Tatum, qui a marqué 10 points en prolongation, dont 8 dans la minute finale, a fait toute la différence. Indiana a souffert de son inexpérience, hésitant dans les moments les plus difficiles, avec deux ballons perdus dans les 30 dernières secondes du temps réglementaire et trois en prolongation. Le match s’est finalement décidé sur la ligne des lancers francs, permettant aux locaux de l’emporter malgré les belles performances de Tyrese Haliburton (15 points, 10 passes décisives) et Pascal Siakam (24 points, 12 rebonds).

La NBA va célébrer un sixième champion différent en six ans ! Comment l’expliquer ? https://t.co/eZNLd5a3tB pic.twitter.com/5cSrG8q4qW — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Performances individuelles, mais inquiétude collective

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont assumé leur rôle de leaders dans ce match, en prenant les dernières possessions à leur compte. Tatum a fini comme le meilleur marqueur du match, avec 36 points à 12/26 aux tirs, accompagnés de 12 rebonds et 4 passes décisives. Ses 10 points en prolongation sont un record pour un joueur dans un match de séries éliminatoires depuis 2021, renforçant encore un peu le caractère historique de ses playoffs.

L’ailier a été parfaitement épaulé par Brown (26 points), qui a été décisif dans les derniers instants. Jrue Holiday (28 points, 8 passes décisives) a également été essentiel dans la victoire des Celtics. Cependant, ce scénario n’est pas rassurant pour la suite des playoffs et les finales de la Conférence Est s’annoncent plus disputées que prévu.