NBA : Dans le dur, Wembanyama fait passer un gros message !

Benjamin Labrousse

Au sommet pendant des années, les Spurs de San Antonio restent sur plusieurs saisons compliquées. Avec la draft de Victor Wembanyama, la franchise texane espère compter sur l’apport du Français pour retrouver les sommets. Mais alors que les Spurs réalisent un très mauvais début de saison, Wemby a affirmé rester confiant pour la suite.

Des débuts excitants. Pour ses premiers pas en NBA, Victor Wembanyama a régalé. S’il cherche encore à se montrer régulier, le numéro un des Spurs de San Antonio n’en démord pas et a réalisé plusieurs prestations XXL. Cependant, c’est davantage l’utilisation du prodige français par Gregg Popovich et son staff qui interroge. De plus, les Spurs de San Antonio n’y arrivent vraiment pas de manière collective. Deuxième pire bilan de la Ligue (3 victoires, 14 défaites), et pointant à la dernière place de la conférence Ouest, San Antonio a encore beaucoup de travail devant soi.

NBA : Impressionné, il dévoile une solution avec Wembanyama https://t.co/UhOD3CYPOC pic.twitter.com/YKfmUUT5Ou — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« Je fais confiance au coach »

Toutefois, l’heure est à l’optimisme au Texas. Dans des propos relayés par Parlons Basket , Victor Wembanyama a affirmé rester confiant pour les prochaines échéances des Spurs. « Je suis convaincu par cette organisation. Je leur fais confiance. Je fais confiance au coach. On a certains des plus grands de l’histoire avec nous. Il n’y a pas moyen que ça ne fonctionne pas. Je sais qu’un jour ça marchera. Bien sûr c’est dur de perdre à chaque fois, mais c’est un combat de tous les jours. On essaie de s’ajuster à certaines choses, et pour moi, ce qui est important, c’est de ne pas avoir de regrets » .

« Ça va nous faire grandir »