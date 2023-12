NBA : Que se passe-t-il avec Victor Wembanyama, absent face aux Bucks ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a manqué mardi soir son deuxième match de la saison en raison d’une douleur à une cheville. Sa blessure n’est pas considérée comme sérieuse, et le rookie des San Antonio Spurs pourrait être de retour sur le terrain dès jeudi face aux Chicago Bulls. « Nous ne pensons pas que ce soit un problème à long terme », a rassuré Gregg Popovich.

Pour la deuxième fois cette saison, Victor Wembanyama a dû regarder les San Antonio Spurs perdre depuis le banc. Gêné au niveau de la cheville droite, il n’a pas pu participer à la rencontre de mardi contre les Milwaukee Bucks. De quoi souffre-t-il concrètement ?

Gregg Popovich : « Nous ne pensons pas que ce soit un problème à long terme »

Selon les Spurs, Victor Wembanyama était absent mardi contre les Bucks à cause d’une douleur à la cheville droite. La blessure n’est pas considérée comme sérieuse. « Il manquera le match d’aujourd’hui » , a expliqué Gregg Popovich avant la rencontre. « Nous ne pensons pas que ce soit un problème à long terme. »



« Je pense que Victor est frustré de ne pas pouvoir jouer » , a estimé Zach Collins, qui l’a remplacé dans le cinq majeur. « Je ne peux pas parler pour lui, mais c’est un compétiteur, donc il veut être sur le terrain. » On s’attend à ce que le rookie soit de retour dès jeudi, face aux Chicago Bulls.

Victor Wembanyama mis au repos par San Antonio ?

Pour cette deuxième absence, qui prive la NBA d’un duel entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo, la piste du load management (mise au repos) a été évoquée par les observateurs. Cependant, il est très rare que de telles méthodes soient utilisées aussi tôt dans la saison et en dehors des back-to-backs (deux matches en deux jours). Il est plus probable que les Spurs aient simplement voulu prendre des précautions avec leur star, ou que celle-ci ait réellement été dans l’incapacité de jouer.

Les Spurs dominés par les Bucks de Damian Lillard

Sans Victor Wembanyama, San Antonio a été dominé par Milwaukee (132-119). Les Texans ont subi un run de 21-1 au milieu du premier quart-temps, ce qui les a trop handicapés pour espérer quoi que ce soit. Malgré les efforts de Keldon Johnson (28 points, 12 rebonds) et Zach Collins (22 points, 8 rebonds), qui ont permis de sauver les apparences, les Spurs sont restés impuissants face aux 40 points de Damian Lillard.