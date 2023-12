NBA : Quand Draymond Green reviendra-t-il ? Une première estimation !

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La suspension indéfinie de Draymond Green laisse la NBA en suspens. Cependant, Adrian Wojnarowski d’ESPN a fourni une première estimation de la durée de son absence. Selon lui, l’intérieur des Golden State Warriors devrait manquer au moins 11 matches et faire son retour au début du mois de janvier.

Draymond Green est actuellement en pause forcée en raison de ses comportements violents sur le terrain. Selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN , la durée de sa suspension, initialement indéterminée, devrait être entre 11 et 13 matches. Elle pourrait cependant se prolonger si le joueur des Golden State Warriors ne respecte pas les conditions imposées par la NBA pour son retour.

Draymond Green de retour au début du mois de janvier ?

Bien qu’aucune date de retour n’ait été fixée pour Draymond Green, l’opinion générale à travers la ligue est qu’il devrait manquer entre 11 et 13 matches, selon Wojnarowski. Cela dépendra en grande partie de l’athlète, puisque la NBA et les Warriors lui ont imposé une liste de conditions à remplir avant qu’il puisse revenir sur le terrain.



Green a été suspendu après avoir frappé Jusuf Nurkic, le pivot des Suns, au visage lors d’un match. L’incident est survenu peu de temps après son retour d’une suspension de cinq matches pour avoir étranglé le Français Rudy Gobert. Il a ainsi participé à des séances de conseil individuelles, ainsi qu’à des réunions avec des représentants de la ligue, de l’équipe et du syndicat des joueurs. Son retour est attendu au début du mois de janvier.

NBA : Les 3 préoccupations majeures des Warriors de Steph Curry https://t.co/dY5njGtDEI pic.twitter.com/IdyJAAaWDK — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

En son absence, les Warriors tiennent bon

Depuis la suspension de Draymond Green, Golden State a remporté cinq victoires en l’espace de sept matches. Steve Kerr a su compenser son absence en intégrant le rookie Brandin Podziemski et Jonathan Kuminga dans le cinq majeur, tout en faisant sortir Andrew Wiggins du banc. Green a l’autorisation de s’entraîner avec Stephen Curry et le reste de l'équipe pendant sa suspension, mais il ne l’a pas fait.



« Celui qui a étranglé Rudy Gobert, celui qui s’en est pris à Jusuf Nurkic, celui qui a frappé Jordan Poole l’année dernière : c’est lui qui doit changer », a insisté Kerr, l’entraîneur des Warriors, devant la presse le 14 décembre. Le comportement du quadruple champion NBA avait été identifié comme l’une des principales causes de l’échec de la saison 2022-2023.