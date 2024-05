« Olympiques ! La France des Jeux », le documentaire événement qui fait sensation à Cannes

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A 66 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, un documentaire inédit illumine le Festival de Cannes. Produit par Elephant Adventures et France Télévisions, « Olympiques ! La France des Jeux » revient sur la fabuleuse histoire tricolore olympique avec ceux qui ont écrit ses plus belles pages. A voir absolument !

La flamme olympique débarque au Festival de Cannes ce mardi 21 mai. Et avec elle, un documentaire événement, projeté dans la soirée, dont la bande annonce donne le frisson… « Olympiques ! La France des Jeux » retrace l’histoire française durant toutes les éditions olympiques et donne la parole aux plus grands champions tricolores. Produit par Elephant Adventures (Webedia) et France Télévisions, ce documentaire inédit a réuni le gratin du sport français avec des témoignages exceptionnels. Souvenirs et émotions garanties !

Le Festival de Cannes à l'heure de #Paris2024 🔥Personnalités du sport et athlètes seront les invités d’une soirée exceptionnelle, le mardi 21 mai, avec la projection inédite du documentaire : Olympiques ! – La France des Jeux, de Mickaël Gamrasni. En présence de sa plus… pic.twitter.com/xMjV3hj1ZB — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 13, 2024

Salle comble

Pour ce documentaire, le réalisateur Mickaël Gamrasni a réuni les plus grandes étoiles olympiques françaises. De David Douillet à Laura Flessel, en passant par Brahim Asloum, Laure Manaudou, Jean Galfione, Émilie Le Pennec ou encore Guy Drut. Des champions qui reviennent sur leur incroyable épopée olympique et sur un siècle d’histoire tricolore. 27 champions olympiques et paralympiques, avec la voix de Marion Cotillard pour revenir sur ces grands moments du sport français. Très attendue, la projection du documentaire fera salle comble ce mardi.