Jeux Olympiques : «Carl Lewis – Ben Johnson, c’était une vraie haine»

A quelques semaines de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Vincent Di Serio publie « On ne gagne jamais seul – Les plus beaux duels de l’histoire du sport », chez Plon. Le journaliste revient sur les affrontements historiques et spectaculaires des 120 dernières années et prend le temps d’en évoquer trois mythiques au 10 Sport. Interview.

Pourquoi avoir eu envie de mettre en avant les « duels » pour évoquer la thématique des Jeux Olympiques ?

Disons que dans les grandes rivalités du sport, il y a une dimension humaine qui est très forte. Cette dimension humaine est très forte parce qu'il y a la colère, la tristesse, la frustration, la joie. Il y a beaucoup d'émotions et on ne peut être qu'en empathie. Quand deux sportifs ou deux sportives s'affrontent vraiment pour l'Or, pour le titre de champion du monde, on ressent toutes ces émotions-là. À un moment donné, on est obligé de s'identifier à l'un ou l'une de ces personnes. C’est mon cas (sourire).



Parmi ces duels mythiques, difficile de ne pas penser en premier à celui qui a opposé Ben Johnson à Car Lewis à Séoul, en 1988… Pourquoi a-t-il autant marqué les esprits ?

On va dire que Carl Lewis et Ben Johnson, c'est un duel qui arrive à un moment de l'histoire du sport où il commence à y avoir vraiment un peu le « sport business », dans les années 80. Un intérêt grandissant des médias et des sponsors. Lewis et Johnson se sont détestés par médias interposés, ils ont fait des déclarations. Aujourd’hui, ça serait impensable ! Le clan Lewis l'a très mal vécu. C'était une vraie guerre, une vraie haine. Jusqu'à la finale de 1988 où Ben Johnson a été reconnu coupable de dopage.

« Jean Bouin était dévasté… »