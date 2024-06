Surprise, Thierry Henry a menti en direct ?

Thomas Bourseau

Thierry Henry éprouve bien des difficultés afin de monter son groupe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La sélection des joueurs est ardue en raison de la réticence des clubs de céder leurs éléments au moment de l’approche du coup d’envoi de la saison. Henry a confié que Mathys Tel sera libéré par le Bayern Munich, mais il n’en serait rien…

En fin de matinée, Thierry Henry a, en conférence de presse, transmis une pré-liste de 25 joueurs qu’il a retenu pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et de la sélection masculine olympique a notamment inclus Mathys Tel, crack de 19 ans du Bayern Munich, et ce, bien qu’il évolue dans un club étranger.

«Ils m’ont dit que Mathys peut venir»

En effet, comme cela a été le cas avec Malo Gusto et Chelsea pour ne citer que lui, Thierry Henry n’a pas reçu le feu vert d’un bon nombre de formations externes à l’hexagone pour les JO de Paris 2024 qui se dérouleront du 24 juillet au 9 août pour le tournoi de football et donc, qui n’est pas inclus dans le calendrier de la FIFA, justifiant ainsi les éventuels refus des clubs de libérer leurs joueurs. Pour ce qui est de Mathys Tel, le Bayern Munich a donné son aval à la Fédération française de football et à Henry . « J’ai eu des discussions avec le Bayern, oui. Ils m’ont dit que Mathys peut venir » , confiait-il lundi en conférence de presse.

Le Bayern Munich toujours en hésitation pour Tel ?